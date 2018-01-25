الوطن القطرية تعتزم مقاضاة وسيم يوسف بعد سرقته مقالات منها

بعد تجاوزه كل حدود الأدب، عرضت الإعلامية القطرية إلهام الكواري مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يقوم بضرب الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) وسيم يوسف إمام وخطيب مسجد زايد بالحذاء.

وقالت “الكواري” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الجائزة الثانية : 10000 دولار مكافأة لمن يقوم بضرب بوق الفتنة و داعية السوء “وسيم يوسف” #حرامي_المقالات بالحذاء ، بشرط توثيق المقطع بالفيديو ، و سيتم تسليم الجائزة فى الزمان و المكان المناسب للفائز بالجائزة بإذن الله” .

الجائزة الثانية : 10000 دولار مكافأة لمن يقوم بضرب بوق الفتنة و داعية السوء "وسيم يوسف" #حرامي_المقالات بالحذاء ، بشرط توثيق المقطع بالفيديو ، و سيتم تسليم الجائزة فى الزمان و المكان المناسب للفائز بالجائزة بإذن الله .#أبوظبي#قطر#دبي#uae pic.twitter.com/gIDZ0rcLuU — إلهام الكواري #قطر (@ilkuwariqa) January 24, 2018

ولاقت تغريدة الإعلامية القطرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين هاجموا “وسيم يوسف” وعبروا عن تمنيهم القيام بهذا الامر، مؤكدين بانه يستحق شحنة من الاحذية وليس حذاء واحدا فقط.

هو بس يوصل إربد.. ولعيونك اعفن كندرة اكرمكم الله من البالة .. بنص صباحه.. وببلاش لعيونك — Mohammad Gharaibeh (@MMGharaibeh) January 24, 2018

يستحق شحنة أحذية و ليس حذاء — عائشة المري (@aish109) January 24, 2018

مستعدين نتطوع ومن غير فلوس بس نشوفه لكن اكيد جبان لا يجرؤ على الظهور — sarhan addel (@sarhan22000) January 24, 2018

واضيف عليها 10000 دولار — dabus (@dabus02) January 25, 2018

الجزمة القديمة جاهزة — Ala'a Ghassan (@allaghassan) January 24, 2018

وليست هذه المرة الاولى التي تعرض فيها الإعلامية القطرية مثل هذه الجائزة، فقد سبق واعلنت قبل أيام عن جائزة مماثلة لمن يضرب المغرد الإماراتي البذيء والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي بعد تماديه وتطاوله على الأعراض.

ودونت “الكواري” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) كرد فعل على تطاول “المزروعي” ما نصه:”مكافأة : أنا “إلهام الكواري” من سكان الدوحة أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب “حمد المزروعي” بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي”

وتابعت “ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة”