بعد تجاوزه كل حدود الأدب، عرضت الإعلامية القطرية إلهام الكواري مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يقوم بضرب الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد بالحذاء.

 

وقالت “الكواري” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”  رصدتها “وطن”:” الجائزة الثانية : 10000 دولار مكافأة لمن يقوم بضرب بوق الفتنة و داعية السوء “وسيم يوسف” #حرامي_المقالات بالحذاء ، بشرط توثيق المقطع بالفيديو ، و سيتم تسليم الجائزة فى الزمان و المكان المناسب للفائز بالجائزة بإذن الله” .

 

ولاقت تغريدة الإعلامية القطرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين هاجموا “وسيم يوسف” وعبروا عن تمنيهم القيام بهذا الامر، مؤكدين بانه يستحق شحنة من الاحذية وليس حذاء واحدا فقط.

وليست هذه المرة الاولى التي تعرض فيها الإعلامية القطرية مثل هذه الجائزة، فقد سبق واعلنت قبل أيام عن جائزة مماثلة لمن يضرب المغرد الإماراتي البذيء والمقرب من ولي عهد أبو ظبي بعد تماديه وتطاوله على الأعراض.

 

ودونت “الكواري” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) كرد فعل على تطاول “المزروعي” ما نصه:”مكافأة : أنا “إلهام الكواري” من سكان أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب “حمد المزروعي” بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي”

 

وتابعت “ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة”