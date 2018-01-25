بعد أسابيع من إجرائها المقابلة التي أثارت جدلا واسعا مع رئيس الوزراء اللبنابني سعد الحريري في أعقاب إعلانه المفاجىء عن استقالته من السعودية، قدّمت بولا يعقوبيان، نجمة تلفزيون “المستقبل” المملوك لـ”الحريري” استقالتها على الهواء مباشرة.

وأعلنت الإعلامية يعقوبيان مغادرتها تلفزيون “المستقبل”، على الهواء مباشرة ضمن برنامجها “انترفيوز”، ووجهت رسالة مختصرة ومعبّرة إلى الحريري والمشاهدين.

وقالت يعقوبيان التي تعتبر نجمة تلفزيون المستقبل للحريري: “أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم اترك ما تزعل مني”، وأضافت: “أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك (الحريري) وأنك لبناني وغير فئوي، افتخر بتمسكك بي رغم كل أرائي التي لم تعجبك أحياناً”، وإلى متابعي برنامجها قالت: “أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء”.

@PaulaYacoubian resigns NOW LIVE ON AIR! All the details in #منا_وجر NEXT MONDAY!!! pic.twitter.com/OqVSWPdK9e — Pierre Rabbat (@pierrerabbat) January 24, 2018

وعقب استقالة الحريري الغامضة من رئاسة الحكومة اللبنانية والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استدعى الحريري الإعلامية يعقوبيان لتجري أول مقابلة معه في منزله في السعودية، ليوضح فيها ملابسات استقالته المفاجئة وأسباب تمنعه عن العودة إلى لبنان.

ولم تعلن مقدمة برنامج “أنترفيوز” أشهر البرامج على المحطة الزرقاء أسباب استقالتها المفاجئة من هذه المحطة التلفزيونية التي كانت بطلتها لأكثر من 15 عاما هي مدة عملها فيها.

مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفائكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة. أشكر الرئيس #سعد_الحريري على ثقته ودعمه اللا متناهي. أشكر إدارة تلفزيون #المستقبل وكل زملائي و أودعكم..إلى اللقاء… pic.twitter.com/oreIlVEBlr — Paula Yacoubian 🌈 (@PaulaYacoubian) January 24, 2018

يشار إلى أن مؤسسات الحريري في لبنان، وتيار” المستقبل” التابع له، تمر بضائقة مالية، عقب التضييق على شركة” سعودي أوجيه” للمقاولات التي كان يملكها في السعودية، واضطرارها لإغلاق أبوابها وصرف الآلاف من موظفيها دون تمكنها من دفع تعويضاتهم القانونية.