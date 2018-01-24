في حادثةٍ هي الثانية من نوعها منذ بداية الأسبوع الجاري، تعرّض بنك “سوسيته جنرال الأردن” بمنطقة الوحدات في العاصمة عمّان، لعملية سطو مسلح نفذها شخص، قبل ان يلوذ بالفرار.

وقال شهود عيان إن مسلحا واحدًا دخل البنك وأجبر العاملين فيه على سحب “كيس من النقود” ولاذ بعد ذلك بالفرار.فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة، وشرعت في البحث عن الفاعل.

ونشر موقع “رؤيا” الأردني، فيديو قال إنه لعملية السطو تلك، لكنّه اشار الى انه لم يتم التثبت من صحة الفيديو من مصدر أمني موثوق.

يشار إلى أنّ الأمن الأردني تمكن في وقتٍ قياسيّ، من القبض على شخصٍ نفّذ سطواً مسلحاً على بنك “الإتحاد” في منطقة “عبدون” بالعاصمة عمّان، الإثنين، وأعاد المبلغ المسروق المقدّر بـ98 ألف دينار أردنيّ.

وأعلنت مديرية الأمن العام في وقت سابق، أن مرتبات الأمن الوقائي ألقت القبض على المشتبه به في حادثة السطو المسلح على البنك خلال ساعة واحدة من ارتكاب الجريمة.

وقالت المديرية في بيان إنه وعلى “اثر حادثة السطو التي وقعت صباح الاثنين، بعد دخول شخص مجهول إلى فرع احد البنوك في العاصمة وإشهاره سلاح سلاح ناري كان بحوزته وتمكن من سرقه ٩٨ الف دينار تحت تهديد السلاح”.

وأضاف المصدر أن فرق الأمن الوقائي باشرت التحقيق في الحادثة منذ لحظة الإبلاغ عنها حيث تمكنت احدى الفرق الأمن الوقائي من تحديد هوية الجاني ومكان تواجده لتتم مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته لحظة ارتكاب الجريمة.