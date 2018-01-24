علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على قيام النظام المصري باعتقال المرشح الرئاسي ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، مؤكدة، مشبهة مصر بكوريا الشمالية مع فارق وحيد.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اعتقال الفريق #سامي_عنان واعتقال عدد من أعضاء حملته وإعلان الحملة وقف نشاطها.. أهلا بك .. أنت في كوريا الشمالية لكن بدون زرّ نووي!!”.

اعتقال الفريق #سامي_عنان واعتقال عدد من أعضاء حملته وإعلان الحملة وقف نشاطها..أهلا بك .. أنت في كوريا الشمالية لكن بدون زرّ نووي!! — خديجة بن قنة (@Benguennak) January 23, 2018

كما علقت على انسحاب المحامي خالد علي من السباق الرئاسي قائلة: ” انسحاب خالد علي أيضا !! من بقي في السباق إذاً..؟ السيسي ينافس السيسي..فهل يخسر السيسي لصالح منافسه السيسي؟ #مهزلة”.

انسحاب خالد علي أيضا !!

من بقي في السباق إذاً..؟

السيسي ينافس السيسي..فهل يخسر السيسي لصالح منافسه السيسي؟#مهزلة — خديجة بن قنة (@Benguennak) January 23, 2018

وكان الجيش المصري قد رفض الثلاثاء إعلان ترشح رئيس الأركان الأسبق للرئاسة، وقرر استدعاءه، إثر اتهامه بارتكاب ثلاث “مخالفات”، منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة.

في السياق ذاته، قال التلفزيون المصري الرسمي إن الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

وبدأت النيابة العسكرية تحقيقا مع “”عنان” بزعم ”ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة”.

وقال سمير سامي عنان، ابن الفريق عنان، “تم استيقاف سيارة والده من جهة عسكرية وطلب من السائقين المغادرة”.

وأضاف لبي بي سي أنه تم اصطحاب والده إلى النيابة العسكرية للتحقيق، وتم إخطار محاميه لحضور التحقيق معه.