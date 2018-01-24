في وصلة نفاق وتطبيل جديدة، شبّه الأديب المصري يوسف القعيد مؤتمر “حكاية وطن”، الذي أعلن فيه الرئيس عبد المصري عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية بـ”حكايات شهرزاد وليالى ألف ليلة وليلة، التي لم نشبع منها ولم يمل الناس سماع ما فيها من حكايات أقرب للأساطير، ولم يفقدوا متعتها”.

واعتبر القعيد في مقال له في صحيفة “الأهرام” الحكومية بعنوان: “قاموس السيسي” أن قول الأخير في خطابه ” إن المصريين كانوا يأكلون الجوع ويشربون العطش” (بينما الأدق إنه قال شبعوا من الجوع ) بلاغة من نوع جديد في اللغة العربية.

وأطلقت تصريحات “السيسي” وتعليق الكاتب والروائي يوسف القعيد عليها موجة سخرية عارمة على “تويتر”، حيث استغراب البعض لما قاله الأديب المصري ، المعروف بمدحه للسيسي، في الوقت الذي يصف فيه نفسه بالمعارض على الرغم من تعيين “السيسي” له عضوا في مجلس النواب ضمن “الكوتة” التي يحق للرئيس تعيينها.

صباح الجمال أيها الشعب البائس في الوطن البائس 😀

ودي اصطباحة تعريصية من يوسف القعيد، جيل النكسة لا أمل فيه إلا من رحم ربي pic.twitter.com/dOYUr5K2VP — مهاجر (@_ELNEMR_) January 24, 2018

ما بدها تعليق !!

الروائي المصري يوسف القعيد: السيسي جدد في البلاغة العربية !!!!! — ahmad damra (@AhmadDamra1960) January 24, 2018

#قالت_لي_العصفره_ذلحين:

علق الأديب الكبير يوسف القعيد والمعين في البرلمان بقرارمن السيسي أن الرئيس السيسي يجود في بلاغة اللفه العربيه حينما قال(المصريين بياكلوا الجوع وبيشربوا العطش)

نسأل هل لايزال العرب فالصو متمسكين بشيلني وأشيلك

وفي المربع صفر

وكيف سنهزم إسرآئيل وإيران معآ.#ي — عبدالوهاب جبار ي (@fourvant58) January 23, 2018

عندما يهين الكاتب او المثقف نفسه وتاريخه ويمسح بهم أقدام الحاكم !!! هذا ما فعله هذا القعيد طمعا فى ان يجد له منصبا او مكانا مع هذا النظام — Ahmed A. Ali (@abomadina) January 24, 2018

القعيد, أصبح قعيد النفس من التعريص و الله. https://t.co/TD0eqtFbj8 — MaLek (@MaLek) January 24, 2018

القعيد صاحب الرواية الرائعة الحرب في بر مصر التي يعري فيها فساد نظام السادات و يصدح بالشعارات الثورية الوطنية يتحول ليعمل ضمن جواري الجنرال يجمل تفاهاته و يحول هذيانه و جهله لعمق و ادب و بلاغة. المحن افرزت كم رهيب من المرتزقة و المزيفين — التاعب (@YGeNLBQUl9XEjwW) January 24, 2018