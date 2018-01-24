في إشارة إلى تطاول رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، على وزير الشباب والرياضة الكويتي خالد الروضان ووصفه بالمرتزق، أكد الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي أن “آل الشيخ” وسعود القحطاني عاملان لتخريب علاقة السعودية مع الكل.. حسب وصفه.

وأشار “المنهالي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه بـ”تويتر” إلى أنه إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتابع تغريدات مستشاره تركي آل الشيخ التي يتطاول فيه على مسؤولين خليجيين وشخصيات هامة فتلك مصيبة “وإن لم يكن يتابعها فالمصيبة أعظم”.. وفقا لقوله.

وأكد الأكاديمي الإماراتي في نهاية تغريدته أن تركي آل الشيخ ومثله “دليم” #سعود_القحطاني عاملان لتخريب علاقة السعودية مع الكل، مضيفا “والغطاء الممنوح لهما سيرتد على أصحابه يوماً”

إذا كان #محمد_بن_سلمان يتابع تغريدات صبيه #تركي_وناسة فتلك مصيبة وإن لم يكن يتابعها فالمصيبة أعظم

تركي ومثله #دليم #سعود_القحطاني عاملان لتخريب علاقة #السعودية مع الكل والغطاء الممنوح لهما سيرتد على أصحابه يوماً — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) January 24, 2018

وكان “تركي آل الشيخ” قد شن هجوما عنيفا على الوزير الكويتي خالد الروضان في أعقاب زيارته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل يومين لتقديم الشكر له على دوره في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له أشعلت غضب الكويتيين: ” الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة. لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس”

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قد استقبل الأحد الماضي في مكتبه بقصر البحر، وفدا كويتيا برئاسة خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب، لتقديم الشكر لدولة قطر على الدعم الذي قدمه لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، بحضور الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر.