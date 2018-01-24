في إشارة إلى تطاول رئيس هيئة الرياضة ، على  وزير الشباب والرياضة الكويتي خالد الروضان ووصفه بالمرتزق، أكد الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي أن “آل الشيخ” وسعود القحطاني  عاملان لتخريب علاقة السعودية مع الكل.. حسب وصفه.

 

وأشار “المنهالي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه بـ”تويتر” إلى أنه إذا كان ولي العهد السعودي يتابع تغريدات مستشاره تركي آل الشيخ التي يتطاول فيه على مسؤولين خليجيين وشخصيات هامة فتلك مصيبة “وإن لم يكن يتابعها فالمصيبة أعظم”.. وفقا لقوله.

 

وأكد الأكاديمي الإماراتي في نهاية تغريدته أن تركي آل الشيخ ومثله “دليم” #سعود_القحطاني عاملان لتخريب علاقة السعودية مع الكل، مضيفا “والغطاء الممنوح لهما سيرتد على أصحابه يوماً”

 

 

وكان “تركي آل الشيخ” قد شن هجوما عنيفا على الوزير الكويتي خالد الروضان في أعقاب زيارته لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل يومين لتقديم الشكر له على دوره في رفع الإيقاف عن .

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له أشعلت غضب الكويتيين: ” الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة. لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس”

 

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قد استقبل الأحد الماضي في مكتبه بقصر البحر، وفدا كويتيا برئاسة خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب، لتقديم الشكر لدولة قطر على الدعم الذي قدمه لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، بحضور الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر.

 