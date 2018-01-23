في أوّل ظهورٍ له بعد إصابته الخطيرة التي تعرّض لها خلال المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد بديبورتيفو لاكرونيا، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 7/1، شاركَ النجم البرتغاليّ كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء في المِران الجماعيّ للملكي.

وخاض رونالدو التدريبات الجماعية لريال مدريد على الرغم من تورم الجانب الخلفي للعين اليمنى بعد الخضوع لـ “3 غرز” فورية بسبب الإصابة الدموية القوية التي تلقاها عقب إحراز الهدف السادس للمرينجي في شباك الديبور .

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفين خلال مهرجان الأهداف الذي أطلقه الريال في شباك ديبورتيفو لاكرونيا، الأحد ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الليجا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس الأربعاء ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي لكأس ملك أسبانيا على ملعب السانتياجو برنابيو.