لم يتمالك الشيخ علي الحذيفي نفسه من البكاء، خلال إمامته صلاة الفجر بالمسجد النبوي الشريف، بعد أن أُعيد الى محراب الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث كان يقف بالصحابة إماماً.

ونشرَ الداعية الكويتي د.طارق السويدان عبر حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو، أظهر تأثر الشيخ “الحذيفي”، خلال إمامته الصلاة.

وعلّق “السويدان” على الفيديو قائلاً: “الشيخ علي الحذيفي لم يتمالك نفسه من البكاء رهبة من المقام وحنينا الى صاحب المقام بعد ان نقل موقع امامة الصلاة من المِحْراب العثماني الجديد (وهو جزء من التوسعة التي تمت في العهد العباسي)،وأعيد الى محراب سيدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيث كان حبيبي وقرة عيني (صلى الله عليه وسلم) يقف بالصحابة إماما. بأبي أنت وأمي يا سيدي وإمامي.”.