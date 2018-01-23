كشفت الممثلة الأميركية “إيليزا دوشكو”، إبنة النجم أرنولد شوارزنيغر، تعرضها للإغتصاب عندما كانت في الـ12 من عمرها، من مشرف على مشاهد الحركات البهلوانية في الأفلام.

وأشارت إلى أن المُعتدي اسمه “جويل كرامير” ويكبرها بـ24 عاماً، وأنه كان صديقاً لأسرتها، لافتة إلى أنه دعاها ذات مرة لترافقه إلى المسبح لتعلم الحركات البهلوانية.

وقالت إنه استدرجها إلى فندق حيث قام بالاعتداء عليها، مضيفة أنه طلب منها التكتم على الأمر. بحسب مجلة “لها”

وتابعت أنها أفشت السر لصديقة لها بعد مرور سنوات، وأن الأخيرة تحدثت إلى كرومر في هذا الشأن. وأضافت أنها تعرضت في اليوم نفسه لإصابة أثناء التصوير متهمة كرومر بالتسبب بها.