تداول ناشطون عبقر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن سعودي يوجه فيه رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها لرفع الظلم عنه، مؤكدا له بأن مناشداته التي قدمها لو قدمت لحكام بني صهيون لأنصفوها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه المواطن السعودي للملك سلمان قائلا: “هذه مناشدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله..أسألك بالله الذي لا يسأل غيره في يوم جمعة أن تنهي مظلمتي”.

واضاف قائلا: “إذا كان باقي في هذا البلد شيء من العدل حتى ولو 1%”، ليضيف “إني اعرف انه ليس في هذا البلد عدالة..30 سنة وانا أطالب في حقي..حقوق المواطنة”، ليردف قائلا: “لم أرد منكم لا ملك ولا أمارة ولا جاه ولا مال..ما أريد منكم إلا وتتركوني في حالة أعيش انا وأسرتي زي (السلاتيح والأجانب والحرامية والمرتزقة) عايشين في بلدنا ملوك”.

مواطن مظلوم يوجه رسالة قوية للملك سلمان:

(30 عام أنا وأسرتي مظلومين ولم تلتفتوا إلينا.. والله لو كانت مناشداتي موجهة لأحد حكام بني صهيون لقام بإنصافي) pic.twitter.com/G5PECotlgM — نحو الحرية (@hureyaksa) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وأردف قائلا للملك سلمان: “سألت بالله في هذا اليوم أن تنهي معاناتي..ألم يكف 30 عام ظلم؟”، وتابع: “يا سيدي لو كانت هذه الرسائل وهذا الكلام موجه لأحد حكام بني صهيون لجيش الجيوش لإنصافي أنا وأسرتي”.