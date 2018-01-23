تداول ناشطون عبقر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن سعودي يوجه فيه للملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها لرفع الظلم عنه، مؤكدا له بأن مناشداته التي قدمها لو قدمت لحكام لأنصفوها.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه المواطن السعودي للملك سلمان قائلا: “هذه مناشدة إلى خادم الحرمين الشريفين بن عبد العزيز حفظه الله..أسألك بالله الذي لا يسأل غيره في يوم جمعة أن تنهي مظلمتي”.

 

واضاف قائلا: “إذا كان باقي في هذا البلد شيء من العدل حتى ولو 1%”، ليضيف “إني اعرف انه ليس في هذا البلد عدالة..30 سنة وانا أطالب في حقي..حقوق المواطنة”، ليردف قائلا: “لم أرد منكم لا ملك ولا أمارة  ولا جاه ولا مال..ما أريد منكم إلا وتتركوني في حالة أعيش انا وأسرتي  زي (السلاتيح والأجانب والحرامية والمرتزقة) عايشين في بلدنا ملوك”.

 

وأردف قائلا للملك سلمان: “سألت بالله في هذا اليوم أن تنهي معاناتي..ألم يكف 30 عام ظلم؟”، وتابع: “يا سيدي لو كانت هذه الرسائل وهذا الكلام موجه لأحد حكام بني صهيون لجيش الجيوش لإنصافي أنا وأسرتي”.

 