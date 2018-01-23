زعم الصحفي السعودي عبدالرحمن الناصر انّه تم منع بثّ أغاني المطربة الإماراتية أحلام الشامسي ومنعها من إجراء أي حوار في الإذاعات السعودية، قبل أن يتراجع ويقوم بنفي ما نشره عبر حسابه على “تويتر”.

منع بث اغاني #احلام_الشامسي او اجراء اي حوار في الإذاعات #السعودية — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) January 21, 2018

تأكدت الان ان المعلومة عن منع بث اغاني احلام، غير صحيحه.

وبالتوفيق لها — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) January 21, 2018

ورداً على تلك المزاعم أكدت أحلام في حديثها من العاصمة الفرنسية باريس، لبرنامج “تفاعلكم”، إن أحدا لا يستطيع منعها من بلدها السعودية، وإنها لو أخطأت، فهي مستعدة لتقديم عيونها وروحها للمملكة.

وشددت على أنها ستحول القضية إلى رأي عام، وترفع قضية تشهير على هذا الصحفي، لأنها لو سكتت، فسوف يردد الإعلام هذا الكلام كما لو كان خبرا صحيحاً.