جدل كبير جدا وآراء متباينة شهدتها مواقع التواصل في الأردن، بشأن حادث سرقة بنك “الاتحاد” في منطقة “عبدون” غربي العاصمة عمان.

وتعرض بنك الاتحاد الاثنين، لسطو مسلح من قبل شخص يحمل مسدساً ويرتدي بدلة “رياضة” ونظارة شمسية، قام بتهديد الموظفين في البنك، وقام بأخذ مبلغ نقدي “كاش” يقدر بنحو 98 الف دينار، ولاذ بالفرار.

فيديو من داخل بنك الاتحاد اللي انسرق قبل شوي،،

موظفات البنك قلبو لبنانيات ههههههههههههههه#مسيو_ادهم 😅😅😅

#سطو_عبدون pic.twitter.com/OjujXwZLKQ — Melad Haddad ® (@MrHaddadz) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وتحت هاشتاغ “#سطو_عبدون” اشتعلت النقاشات الحادة بين الأردنيين حول الحادث وتباينت الآراء، لدرجة التماس البعض العذر للسارق وإبداء تعاطف كبير معه.

اول مره أشعر التعاطف

مع حرامي

من مثلي #سطو_عبدون — أبو جزاع صخري#الأردن (@Madallh_skare) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وطالب بعض النشطاء الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في اقتصاد البلاد، وإتاحة فرص عمل للشباب حتى لا يضطر هذا الشاب وأمثاله للسرقة.

الحرامي الي قام بعملية السطو على بنك في عبدون لا تبدو عليه مهنية الجريمة كما هو واضح بالفيديو الذي نشر من قبل الأمن الوقائي . ما زلت مصر على الحث لعمل دراسة للوقوف على أسباب جريمة السرقة تحديدا في الاردن#سطو_عبدون #على_بنك pic.twitter.com/63E2Czr7Gf — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

أنا ما عّم ببرر للسارق، بس مشان الله الحكومة تشوف الشعب لوين رايح، الناس وضعها من سيّء لأسوء.

حكومة لا مأمنه شعل و لا تعليم مجاني و الأسعار بالطالع، و مش شاطرة غير ترفع علينا الضرايب

شو بتستنوا من الشعب!

المذنب الأول حكومتنا اللي خلت الشعب يحتاج!

ويلكم من الله!

#سطو_عبدون — Saja Bataineh (@saja_bataineh) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

كما انتقد البعض التركيز على قضية هذا الشاب (الذي وصوفوه بالسارق الصغير)، بينما البلاد تعج باللصوص الكبار داخل الدولة ومؤسساتها، ومنهم من يتولى مناصب رفيعة.بحسب تعبيرهم

#سطو_عبدون هذا الشاب انتشرت صورته على السريع اما اللي سرق الكهرباء بالملايين ما حدا عارفه ! — Aroub Soubh عروب صبح (@bataleh) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

#سطو_عبدون

في وطني.. سرقت نمله حبة سكر و سرق فيل كيس سكر.. تم القبض على النمله.. بسرعة الضوء أما الفيل فقد ساعده حجمه على الإختباء.#jo — Joseph (@yousfaldbosh) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

شو الفرق بين الحرامي الكبير والحرامي الصغير ؟؟

الكبير تحميه الشرطة ..

والصغير تلعن والدين والديه الشرطة ..#سطو_عبدون — احمد القبيلات™ (@alqubilat_hkj) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

ولفت آخرون إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية أو سوء الأحوال المعيشية ليس مبرر للجريمة وترويع المجتمع.

السرقة سلوك منحرف اعوج ولاعلاقة له بالفقر والأوضاع الاقتصادية.#سطو_عبدون — Nabil Al Sharif, Dr. (@NabilAlSharif) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وألقى الأمن الوقائي في الأردن القبض على المشتبه به، بعد ساعة فقط من ارتكاب الجريمة.

وقال مصدر أمني إنه وعلى اثر حادثة السطو التي وقعت صباح الاثنين بعد دخول شخص مجهول الى فرع احد البنوك في العاصمه واشهر سلاح ناري كان بحوزته وتمكن من سرقه ٩٨ الف دينار تحت تهديد السلاح.

واضاف المصدر ان فرق تحقيقية باشرت التحقيق في الحادثة منذ لحظة الابلاغ عنها حيث تمكن احدى الفرق من الامن الوقائي من تحديد هوية الجاني ومكان تواجده وتمت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته لحظة ارتكاب الجريمة واعترف بالتحقيق الاولي معه بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو على البنك.