عبر رسالة أكد أنها “شخصية” في إشارة إلى أنها لا تمثل “جماعة الإخوان”، قال يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، إنهم قد يقبلون انتخاب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، للرئاسة شرط التزام الأخير بـ6 شروط.

وقال ندا‎، أحد الرموز التاريخية للجماعة، والذي لا يحمل بها منصبًا رسميًا الآن، إن رسالته، التي انفردت بها “الأناضول”، يوجهها لـ”الفريق سامي عنان بمناسبة إعلان عزمه الترشح لرئاسة مصر العزيزة”.

ووجه ندا خطابه للفريق عنان، قائلًا: “قرأنا إعلانك عن قرارك الترشح لرئاسة الجمهورية، بهدف المساهمة في إصلاح ما دمرته الرئاسة الحالية (…) من عنف وتراكم للديون وضياع الأمن وبيع الأرض والثروات”.

وأضاف: “أقول لك (عنان) بلا مواربة إن الإخوان المسلمين سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور”.

وفي هذا الصدد، حدد ندا 6 محددات، لقبول الجماعة إمكانية ترشح عنان، وهي “عودة الجيش لخدمة الشعب وحمايته وحماية الدولة”، و”إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوس حاليًا) التنازل لصالح الأمة”، بجانب “تطهير القضاء” و”إلغاء الأحكام المسيسة التي حكمت في عهده والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم”، و”تطهير الشرطة” و”إعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها”.

وأوضح ندا، أن رسالته شخصية، في إشارة إلى أنها لا تمثل “الإخوان”، التي لم تعلن للآن موقفًا رسميًا بخصوص الرئاسيات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وألمح إلى إمكانية أن يقوم بدور الوساطة بين عنان والإخوان، مخاطبا المرشح الرئاسي المحتمل: “ليس من العسير أن تجد الوسيلة للتواصل معي من أجل الخير لبلادنا العزيزة”.

واختتم ندا، رسالته بالقول: “اسأل الله لك (عنان) العون والحماية والتوفيق لخير بلادنا وشعبها”.