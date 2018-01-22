شن مغردو الكويت هجوما حادا على رئيس هيئة الرياضة السعودية ومستشار “ابن سلمان” تركي آل الشيخ، بعد تطاوله وإساءته لأحد وزراء الكويت ووصفه بـ”المرتزق” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أثارت ردود أفعال غاضبة.

وعبر هاشتاغ “#محشوم_خالد_الروضان” دافع المغردون عن وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد ناصر الروضان، مستنكرين إساءة “آل الشيخ” ومتسائلين: كيف لهذا “الرويبضة” أن يمثل السعوديين ويتحدث باسمهم؟

قلة الأدب والوقاحة الذي يتمتع بها المدعو #تركي_الشيخ ليست مستغربه منه! ولكن المستغرب أن يمثل الشباب السعودي الشقيق هذا التافه!

بعد أن كانَ يُمثلهم شخصيات سعودية رزينة بقيادتها أمثال أصحاب السمو

المرحوم/ فيصل بن فهد

سلطان بن فهد

نواف بن فيصل#محشوم_خالد_الروضان — محمد جوهر حيات (@m_joharhayat) January 22, 2018

" سمن كلبك يأكلك" لانكم سكتوا عنه عندما تلفظ على الشيخ احمد الفهد وصالح الملا .. سمحتوا له بالتطاول عليكم اكثر و اكثر .. لن نقبل بالمساس بخالد الروضان ولا بإسرته الكريمه ونطالب بموقف رسمي من الحكومه في هذا الشأن@Turki_alalshikh @kalroudan

#محشوم_خالد_الروضان pic.twitter.com/J2cg14Fkjx — جراح الدبيسان (@JAldbesan) January 22, 2018

استياء كبير من هجوم رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ضد السيد خالد الروضان وزير الشباب الكويتي

#محشوم_خالد_الروضان

#شكرا_قطر pic.twitter.com/hQnw4nJxXK — قناة الكأس (@alkasschannel) January 22, 2018

#محشوم_خالد_الروضان انت رجل ابن رجال ووزير ابن وزير

اما #تركي_بعر @Turki_alalshikh انت فداوي تلبس بشوت وتنظم حفلات غنائية ويستكثر عليك هذا شي يا غبي لا تقرب من رجال #الكويت تراهم مش نفس #الكلاب 🐕 اللي تديرهم — فالح الشمري (@faleh1982) January 22, 2018

ولفت نشطاء إلى أن هذه الإساءة تهدف لجر الكويت لملاسنات تويترية ثم التصعيد الإعلامي وما قد يتبعه من توابع سياسية، وبذلك تفقد الكويت صفة الوسيط النزيه في #الازمة_الخليجية، وتمنى النشطاء عدم الانجرار وتفويت الفرصة عليهم.

أعتقد النية مبيته لجر الكويت لملاسنات تويترية ثم التصعيد الإعلامي وما قد يتبعه من توابع سياسية

وبذلك تفقد الكويت صفة الوسيط النزيه في #الازمة_الخليجية !

اتمنى عدم الإنجرار وتفويت الفرصة عليهم

#محشوم_خالد_الروضان — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) January 22, 2018

محشوم اخوي سعاده الوزير الروضان بالأخص انتوا يا الكوييتيين ما شفنا منكم الا كل محبه و خير و الله يطول بعمر اميركم و اعماركم #محشوم_خالد_الروضان — د. علي الدوسري (@dralialdosari_) January 22, 2018

كما تبرأ السعوديون أنفسهم من بذاءة مستشار ابن سلمان وسفاهته، مشبهين إياه بالذبابة التي شوهت صورة المملكة وأوصلتها للقاع بلغته القذرة وعقليته الضحلة.. حسب وصفهم.

#محشوم_خالد_الروضان

ياهل الكويت محشومين من خمة الاعلام الهابط واشكال تركي بعر كلن يمثل اخلاقه ومعدنه واهل قطر معكم في السراء والضراء لن نتخلى عنكم وقلتها سابقاً الهجوم يتوجه اليكم بعد قطر من قبل مرتزقة دليم وتركي بعر — ⚡️الزلزال-qtr⚡️ (@zelzal_qtr) January 22, 2018

#الكويت | @Turki_alalshikh #تركي_ال_الشيخ : #السعوديه #قطر_قروب#محشوم_خالد_الروضان

ياتركي شنو تبي اكثر من جذي حس على دمك متى تحس انك مستشار لاتحط نفسك في مواقف بايخه لاتسيئ للمملكة بتصرفاتك كأنك قاعد في إستراحة وتغرد لدرجة انك تكون منبوذ حالك حال #المزروعي فعلاً اعلام واطي pic.twitter.com/XWZ82tWMxE — DiHaniyah (@2828i) January 22, 2018

وزير دولة و ضمن وفد رسمي، يُوصف بالمرتزق!!

لمجرد الشكر الذي قدمه لـ #تميم_المجد لموقفه الداعم للرياضة الكويتية!!

أي إنحدار وأي فجور في الخصومة وصلنا إليه في خليجنا.

كم أنتِ كبيرة يا #كعبة_المضيوم، فوالله يوماً بعد يوم يزداد معدنكم الأصيل لمعاناً كقيادة وشعب.

#محشوم_خالد_الروضان — مصعب العمري 🇴🇲 (@musabdhofar) January 22, 2018

وأشار آخرون إلى صدور توجيهات وزارية للمسؤولين في الكويت بإلغاء تراخيص حفلات الفنانين في مهرجان #هلا_فبراير، الذين أعادوا تغريدة تركي آل الشيخ المسيئة للوزير خالد الروضان، مع عدم إصدار اي تراخيص مستقبلاً سواء لحفلات عامة أو خاصة.

وسائل إعلام كويتية : توجيهات وزارية للمسؤولين بإلغاء تراخيص حفلات الفنانين في مهرجان #هلا_فبراير

الذين اعادوا تغريدة #تركي_وناسة المسيئة للوزير خالد الروضان .. ومع عدم إصدار اي تراخيص مستقبلاً سواء لحفلات عامة أو خاصة

.#محشوم_خالد_الروضان pic.twitter.com/zVnMqC2hKE — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) January 22, 2018

الأهم من #إلغاء_حفلات_مطربين_روتانا

أن يطالب الشعب الكويتي بتطبيق العرف الدبلوماسي "المعاملة بالمثل"!

يحاسبون أبناءهم..نحاسب أبناءنا!

والمؤسف اليوم..أن ينتهي اجتماع مجلس الوزراء الكويتي دون أن يصدر بيان يشجب فيه قذارة تركي آل الشيخ!

سلواك بالشعب الوفي.. #محشوم_خالد_الروضان — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) January 22, 2018

ويتواصل استفزاز اخوانا بالسعودية لنا .. مره فواز الشريف .. ومره وليد الفراج .. والحين تركي ال الشيخ .. ناهيك عن الجمله الشهيره ( الله يرحم صدام ) والله من وراء القصد .. هوشتكم مع قطر ماهي هوشة (ورعان) وليس لنا فجور بالخصومة مع احد .. تبقون اخوانا#محشوم_خالد_الروضان — Ahmad Alrashd 🇰🇼 (@im_ahmadF) January 22, 2018

الروضان وزير شايف خير وعايش بنعمه …

لكن احنا نعرف من المرتزق ياتوتو وناسة.. #محشوم_خالد_الروضان pic.twitter.com/Vtaw8c7VK0 — BinThaɴi 🇶🇦 (@JBT_86) January 22, 2018

وكان تركي آل الشيخ كتب على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، تدوينة اتهم فيها “الروضان” باستخدام منصبه للإرتزاق والوقوف أمام الحقائق المثبتة، مشيرا إلى أن زيارته للدوحة ولقاءه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، لن تضر علاقة السعودية والكويت، وأن حديثه يمثله شخصيا، في إساءة واضحة وصريحة لشخص الوزير خالد الروضان.

من جهته كان الوزير الروضان، أشاد بقطر، ودورها في المجال الرياضي، قائلا إن “هناك مجالات مختلفة للتعاون معها والاستفادة من الخبرات القطرية التي تضم خبرات رياضية متطورة”. وأكد الروضان حرص القيادة السياسية في الكويت على تطوير العلاقة مع قطر في المجال الرياضي.

يذكر أن الأمير تميم قد استقبل في مكتبه بقصر البحر صباح أمس، وفداً كويتياً برئاسة السيد خالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وضم الوفد كلاً من: الدكتور حمود الفليطح، مدير الهيئة العامة للرياضة، والشيخ حمود المبارك الصباح، نائب المدير العام لشؤون الإنشاءات والصيانة بالهيئة العامة للرياضة، والشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والشيخ فواز مشعل الصباح، نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية الكويتية.

وقد أعرب الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم للأمير تميم على ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة للرياضة الكويتية، ساهم في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الإيقاف عن كرة القدم الكويتية الشهر الماضي، وعلى موافقة دولة قطر على نقل «خليجي 23» للكويت، بناءً على رغبة دولة الكويت، وعلى تسخير دولة قطر كافة إمكاناتها لإنجاح أهم حدث رياضي في مجلس التعاون الخليجي.