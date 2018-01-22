في واقعة تؤكد الحقد الدفين من قبل دول الحصار على قطر، وبما يعزز ما كشفه الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني حول أطماع السعودية والإمارات في أموال قطر، شدد الكاتب الصحفي الليبرالي والمقرب من الديوان الملكي السعودي محمد آل الشيخ على ان دول الحصار لن تترك قطر حتى تتحول إلى “صومال” أخرى.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصتها “وطن”:” ثمانية اشهر على ازمة قطر والامور تتفاقم اكثر وانا على يقين لايخالجه شك ان دول المقاطعة الاربع لن ترفع المقاطعة حتى تصبح قطر المؤذية والمشاغبة والارهابية مثل الصومال ..”.

ثمانية اشهر على ازمة قطر والامور تتفاقم اكثر وانا على يقين لايخالجه شك ان دول المقاطعة الاربع لن ترفع المقاطعة حتى تصبح قطر المؤذية والمشاغبة والارهابية مثل الصومال .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

من جانبهم، رد مغردون على مزاعم “آل الشيخ” مؤكدين على قوة قطر واقتصادها، في حين عبر مغردون قطريون عن معدنهم الأصيل داعين الله أن لا تتحول بلاده هو لصومال اخرى على يد ولي العهد محمد بن سلمان الذي ينفق الاموال على شراء القصور واليخوت واللوحات الفنية.

هههه قطر بإذن الله لن تكون الصومال..لكن أدعو من كل قلبي أن لا تكون بلدك صومال أخرى!! — لولوه بنت جاسم (@lulwaalthani) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

.. لاتستهزأ ببلد مسلمين .انت كلك ع بعضك ماتسوى جزمة صومالي — @عبير..آل تميم المجد (@Abeer50784631) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

كأني بهذه الأمنية وهذا الانحطاط الذي تتمناه ينقلب عليك

ولكن حب لأخيك كما تحبه لنفسك

تخلق بخلق حسن — ⚫ ابوطالوت (@aliila6) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وهل الصومال مظرب للمثل بالجوع والخوف؟؟

والذي نفسي بيده ان الخوف الشديد من مقت الله ينتابني مع كل تغريده لك

انت شخص تعتقد ان علاقتنا بأمريكا اهم من علاقتنا بالله ولو لم تنطق به

اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا وحسبي الله ونعم الوكيل — ابو عبدالله الحربي (@abu5huda) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

إقتصادنا بخير لأننا بلد أقتصاده ليس في يد أطفال ولو كان هذا الرجل في قطر لكافأناه أما عندكم الناصح مصيرة السجن.pic.twitter.com/Nvcq5BAyno — لولوه بنت جاسم (@lulwaalthani) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وكانت صحيفة “الشرق” الشرق القطرية، قد نشرت تسجيلات صوتية للشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني، يكشف فيها عن خفايا محاولة انتحاره، ودور ولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي في الأزمة.

وأكد الشيخ عبدالله أنّه قام بتسجيل تلك الاعترافات يوم 15 يناير الجاري، وذلك بعد يوم من بث فيديو قال فيه إنه محتجز من قبل محمد بن زايد، وهو ما يعني إنه قام بتسجيلها في أبو ظبي.

وكشف الشيخ عبدالله أن الأزمة قائمة على رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الحصول على ثروة قطر.

ودعا الشيخ عبدالله القطريين إلى المحافظة على السلطة في بلادهم ، وعدم تخريب بلادهم من أجل الأموال.

وكشف الشيخ القطري أنه تعرض لضغوط شديدة وتهديد مستمر للرضوخ لمؤامرة بن زايد وبن سلمان، إلا أنه رفض.