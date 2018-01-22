تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لشابة سعودية وهي تقتحم المسرح الذي تغني عليه الفنانة اللبنانية ميريام فارس لتؤدي معها رقصة سعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد سألت الفنانة اللبنانية الشابة عن اسمها وبلدها لتقول لها إنها من السعودية، مما أثار فرحة عارمة لدى “ميريام فارس”.

ووفقا للفيديو، فقد توجهت “ميريام فارس” للشابة قائلة: “إحنا فينا نرقص إذا أنت من السعودية؟”، لتجيبها الشابة: “أكيد”، لتعيد سؤالها: “ماما وبابا ما بيقولوا شي؟”، فردت: “إن شاء الله”.

وبعد الموافقة، طلبت الفنانة ميريام فارس من الشابة تعليمها حركة جديدة، لتطلب من الفرقة العزف وتقومان بالرقص مع بعضهما البعض.