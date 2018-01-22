محمد بن سلمان يرغب في زيارة امريكا وقد اصبح ملكاً على السعودية

قال حساب “العهد الجديد” الشهير بـ”تويتر”، إن هناك أنباء تفيد باعتقال الأميرة “نوف بنت عبدالله بن سعود الكبير”، إثر نشرها لتغريدات عقب اعتقال أخيها في قصر الحكم بندر بن عبدالله أغضبت “ابن سلمان”.

وكانت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود قد نشرت في 4 يناير الجاري صورة شقيقها “بندر” الذي تم اعتقاله حيث كان يقود حراك الأمراء السابق في قصر الحكم، معلقة عليها بالقول:” أستودعنك يا الله شقيقي وحبيبي بندر فأنت حسيبنا مولانا”.

وبالرجوع لحساب الأميرة “نوف” الرسمي على “تويتر” تأكد لنا إغلاق الحساب مما تسبب في اختفاء جميع تغريداتها السابقة، الأمر الذي يثير الشك ويعزز رواية “العهد الجديد”.

ودون حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه: “أنباء عن اعتقال نوف بنت عبدالله بن سعود الكبير إثر نشرها لتغريدات عقب اعتقال أخيها في قصر الحكم بندر بن عبدالله”

وتابع موضحا نقلا عن مصادره الخاصة القريبة من دوائر صنع القرار في المملكة:”ابن سلمان يُردد في مجلسه بأنه مستمر باعتقال كل أمير ينشر تغريدة أو كلام يعترض على الدولة أو قراراته وإن كان المعترض امرأة أو طاعن في السن.”

أنباء عن اعتقال نوف بنت عبدالله بن سعود الكبير إثر نشرها لتغريدات عقب اعتقال أخيها في قصر الحكم بندر بن عبدالله .. ويضيف أن ابن سلمان يُردد في مجلسه بأنه مستمر باعتقال كل أمير ينشر تغريدة أو كلام يعترض على الدولة أو قراراته وإن كان المعترض امرأة أو طاعن في السن. — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 22, 2018

وكان “العهد الجديد” قد كشف في أوائل يناير الجاري، أن الأمير الذي قاد الحراك في قصر الحكم بالسعودية برفقة عدد من الأمراء الذين تم اعتقالهم مؤخراـ هو بندر بن عبد الله بن سعود الكبير، وهو والد زوجة مشعل بن عبد الله.

وكانت السلطات السعودية في ديسمبر الماضي، أفرجت عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق “ريتز كارلتون” الفاخر في الرياض، عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لوكالة “رويترز” إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود حينها، صورا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر.

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد كشف عن السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق “11” أميرا, نافيا الرواية الذي يحاول النظام ترويجها حول اعتقالهم والذي زعم ان الاعتقال جاء على خلفية الأمر الملكي الذي صدر بإيقاف تسديد فواتير المياه والكهرباء في قصور الأمراء على حساب الدولة.

وأشار “مجتهد” الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، في تغريدة له إلى أن السبب الحقيقي لاعتقال هؤلاء الأمراء يرجع إلى شعور “ابن سلمان” وخوفه من بداية تمرد داخل العائلة المالكة.

ودون في تغريدته معلقا على الخبر الذي نشرته “سبق” عن اعتقال الأمراء ما نصه:” هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير.”

وتابع “محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة