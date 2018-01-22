وجه المحلل السياسي العماني مصطفى الشاعر، انتقادات لاذعة لدولة الإمارات مؤكدا أنها تجاوزت كل الاعراف القوانين الدولية بعد نشرها خريطة “مشوهة” ضمت فيها محافظة “مسندم” لحدودها.

وقال “الشاعر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لا يمكن الصمت على تجاوزات دولة الامارات للقوانين والاعراف الدولية في نشر خرائط جغرافية ذات حدود مزوّرة في متحاف وطنية ورسمية مملوكة للدولة الامارتية “.

وأكد “الشاعر” على انه ” لا بد من استدعاء السفير الاماراتي واستيضاح ذلك حتى تتضح الامور لدينا جميعاً تراب ارضنا خط احمر ولا نرتضي من احد حسن النوايا فيه”.

لا يمكن الصمت على تجاوزات دولة الامارات للقوانين والاعراف الدولية في نشر خرائط جغرافية ذات حدود مزوّرة في متحاف وطنية ورسمية مملوكة للدولة الامارتية ، لا بد من استدعاء السفير الامارتي واستيضاح ذلك حتى تتضح الامور لدينا جميعاً

تراب ارضنا خط احمر ولا نرتضي من احد حسن النوايا فيه pic.twitter.com/EuatbJKXzI — مصطفى الشاعر 🇴🇲 (@Mustafa_549) ٢١ يناير، ٢٠١٨

من مدحاء ودباء الى كمزار وليما وام الغنم الى خور نجد وشم الى خصب المجد وبخاء التاريخ حتى جبل حارم سيد الجبال بشموخه ستبقى مسندم العمانية

🇴🇲ترفرف بعمانيتها عاليا بكل عزة وشموخ وهي تحرص #مضيق_هرمز بوابة الخليج العربي بحكمة مسقط وقائدها الملهم #قابوس#مسندم_في_خارطة_سلطنة_عمان pic.twitter.com/ewHbmx5MYF — مصطفى الشاعر 🇴🇲 (@Mustafa_549) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

وكان ناشطون عمانيون قد عبروا عن غضبهم واستيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خريطة “مشوهة” نشرتها دولة الإمارات في متحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي.

وبحسب الخريطة التي وضعتها الإمارات في المتحف، فإنها قامت بضم محافظة مسندم العمانية إلى حدودها، حيث اكد الناشطون أن “تغيير الخرائط لا يعني أن باستطاعتكم سلب الأرض وتغيير الجغرافيا بمزاجكم”.

وكان باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قد كشف في وقت سابق أن القسم المخصص للأطفال في متحف اللوفر أبوظبي يعرض خريطة للخليج العربي خالية من اسم دولة قطر.

جاء ذلك في مقال لـ”سايمون هندرسون” خبير شؤون الخليج في المعهد، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد تحت عنوان “الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد”.

وذكر هندرسون أنه جرى “حذف قطر تماما” من الخريطة المعروضة في قسم الأطفال بالمتحف الذي أقيم بعد الحصول على ترخيص خاص من متحف اللوفر الفرنسي، أحد أشهر متاحف العالم.

وقال الباحث: “ففي القسم المخصص للأطفال من متحف اللوفر الجديد في أبوظبي، تُعرض خريطة لجنوب الخليج لا تظهر فيها بتاتا شبه الجزيرة القطرية، وهذا حذفٌ جغرافي ربما يتعارض مع موافقة فرنسا على السماح لأبوظبي باستخدام اسم اللوفر”.