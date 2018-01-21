شن إماراتيون بموقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، بسبب سياساته “الشيطانية” التي جعلت الإمارات منبوذة عربيا ودوليا.. بحسب وصفهم.

وعبر وسم #ملينا_شيطنتك_بو_خالد دُونت آلاف التغريدات المنددة بـ”ابن زايد” والمهاجمة له، من قبل ناشطون إماراتيون قالوا إنه ليس لهم حاجة في حصار #قطر ولا ثرواتها “حاجتنا فقط .. ان نعود شعوبا خليجية واحدة مترابطة”.. حسب قولهم.

ما حاجتنا في حصار #قطر .. وما لنا في #ثروات_قطر .. حاجتنا فقط .. ان نعود شعوبا خليجية واحدة مترابطة .. #ملينا_شيطنتك_بو_خالد — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) January 20, 2018

لا صارت نيتك طيبه ، يرزقك الله من حيث لا تحتسب

"نظرا لنقص المخزون في اسيا الغاز القطري يرتفع من 5 دولار الى 12 دولار"

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك#ملينا_شيطنتك_بو_خالد pic.twitter.com/kZGqattHqI — KAMA (@sindk4mindk) January 20, 2018

البنيان والاعمار وناطحات #السحاب .. لا تعني تقدم الدولة ..

التقدم يأتي برقي الاخلاق .. اولا .. #ملينا_شيطنتك_بو_خالد — علي السعدي (@alsaediali936) January 20, 2018

وفي رسالة صريحة لـ “ابن زايد” طالب النشطاء حاكم إمارة الشر في أبو ظبي بالكف عن مؤامراته في الوطن العربي ، وإطلاق سراح المعتقلين، ومصارحتهم بالوضع الصحي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد (الحاضر الغائب).

أدعو #شرفاء_الامارات و #احرارها للتغريد على

وسم #ملينا_شيطنتك_بو_خالد

لارسال رسالة واضحة #لمحمد_بن_زايد بالكف عن مؤامراته في الوطن العربي ، واطلاق سراح #المعتقلين ..

و مصارحتنا بالوضع الصحي لرئيس دولتنا #الشيخ_خليفة المغيب ..

فقد أصبحنا منبوذين عربيا و دوليا بفعل تلك #الشيطنة — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) January 20, 2018

نريد أن نعيش كراماُ سالمين .. الوطن يحتاج أبنائه وليس بحاجة الى #مرتزقة #ملينا_شيطنتك_بو_خالد — أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) January 20, 2018

كل العالم ملَّ شيطنة محمد بن زايد وليس الإماراتيون وحدهم

أتحدث عن شرفاء بلادي ،، وليس المطبلين والخونة والمتصهينين والسجّانين#ملينا_شيطنتك_بو_خالد — بطي اليماحي (@alyamahbuty) January 20, 2018

الملاحقات #الامنية لحساباتنا لم تخيفنا ولن تمنعنا من الاستمرار في المطالبة #بالاصلاح .. فنحن لم نكُ يوما مجرمين ..#ملينا_شيطنتك_بو_خالد — ناصر بن فاضل (@NaBinfadl) January 21, 2018

“نحن الشعب #الاماراتي نرفض سياسة #محمد_بن_زايد ونتوجه لكل الشعوب العربية الحرة والتي وصلتها المؤامرات #بالاسف و #الاعتذار فنحن شعب واحد”.. هذا التعليق لأحد الإماراتيين كان هو لسان حال معظم المغردين عبر الهاشتاغ.

نحن الشعب #الاماراتي نرفض سياسة #محمد_بن_زايد ونتوجه لكل الشعوب العربية الحرة والتي وصلتها المؤامرات #بالاسف و #الاعتذار .. فنحن شعب واحد .. #ملينا_شيطنتك_بو_خالد — عبيد البحري (@ObaidAlbahri) January 20, 2018

الله يزولك دمرت الخليج و الوطن العربي فككتنا #ملينا_شيطنتك_بو_خالد pic.twitter.com/WoEOrhI77H — Alhurah (@Hudaaaa_____85) January 21, 2018

يا #محمد_بن_زايد كل ماطال الحصار خسرت الكثير واصبح رجوعك صعب ولن تتقبلك الشعوب الخليجيه والعربيه وستكون نهايتك كنهاية الطغاه الذين سبقوك#ملينا_شيطنتك_بو_خالد — KAMA (@sindk4mindk) January 20, 2018

واستنكر آخرون تحويل ابن زايد الإمارات إلى سجن كبير لكل إماراتي حرّ شريف، فإما أن يصمت ويخاف على نفسه وعياله فيبقى سجيناً داخل حدود الدولة، وإما أن ينطق بالحق فيسجن في زنزانة صغيرة تنتهك كل الحقوق البشرية.. حسب وصفهم.

دولة التسامح والسعادة، جعلها محمد بن زايد سجناً كبيراً لكل إماراتي حرّ شريف

فإما أن يصمت ويخاف على نفسه وعياله، قيبقى سجيناً داخل حدود الدولة

وإما أن ينطق بالحق فيسجن في زنزانة صغيرة تنتهك كل الحقوق البشرية

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بالنهاية كل الشعب الإماراتي مسجون لدى #عيال_زايد

#ملينا_شيطنتك_بو_خالد — بطي اليماحي (@alyamahbuty) January 20, 2018

#ملينا_شيطنتك_بو_خالد فأطلق سراح #أحرار_الامارات من سجونك السرية وارجع لشعبك ودينك يكونان عونا لك وللدولة — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) January 20, 2018

#ملينا_شيطنتك_بو_خالد

ايها المسخ خنزير العرب

شيطان حضيرة فيها العطب

وجهك الممقوت فيه التعب

فهل لك عودة ايها الثعلب

عن غيك المأفون وفيك العتب — الازدي (@3zc9oEXxiFeJuUJ) January 20, 2018

علماؤنا وشرفاؤنا في السجون،، بتهمٍ ملفقة يُظلمون

بينما كلاب دحلان ينبحون ،، وفي الأرض فساداً يعيثون

هذه سياسة محمد بن زايد الداخلية لإدارة البلاد بجنون

#ملينا_شيطنتك_بو_خالد — عبدالرحمن عبيد (@alshaddya) January 20, 2018

“ابن زايد” أهدر ثروات الشعب الإماراتي في تمويل الفاسدين لتخريب الوطن العربي

وتسببت سياسات أبوظبي في إضاعة ثروات الشعب الإماراتي خلال العقود الماضية، ولم تقتصر إضاعة الأموال في الداخل فقط، بل امتدت لتشمل كافة أرجاء المعمورة، عبر بوابات الفساد ودعم الثورات المضادة، ومساندة الانظمة الديكتاتورية، علاوة على تمويل الكثير من العمليات المشبوهة والحروب الخارجية التي كانت سببا في تخريب الوطن العربي.

وبعد حصار قطر انفضحت سياسات الإمارات الداعمة لحملات تشويه الدوحة اقليميا ودوليا، ولم يكن ذلك إلا جزء من حلقات إضاعة أموال الشعب الإماراتي، فقد أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن أبوظبي شنت حملات إعلامية ضد قطر في الغرب مقابل دفع ملايين الدولارات للمؤسسات الصحفية.

دوره أكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة التي تستضيف وتنفق على رموز الثورات المضادة، فهناك أسماء ليبية من نظام القذافي تقيم في الإمارات.

دعم الأنظمة الديكتاتورية والثورات المضادة

كما يوجد في الإمارات اثنان من رموز أجهزة الأمن التونسية المتورطين في عمليات قمع المظاهرات زارا دولة الإمارات. فضلا عن محمد دحلان القيادي الفلسطيني المتهم بالفساد، وهو يعمل الآن مستشارًا أمنياً لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي. كذلك يحظى أحمد نجل المخلوع علي عبد الله صالح بالحماية والتأمين في الأراضي الإماراتية، إضافة إلى وزير الدفاع اليمني السابق محمد ناصر أحمد وأسرته، في الوقت الذي سقط فيه عدد كبير من شهداء الإمارات في الأراضي اليمنية على يد قوات موالية للمخلوع.

كما تحتضن أبوظبي رموز نظام بشار الأسد، فبعد الثورة السورية قام الأسد بتهريب والدته أنيسة مخلوف إلى دبي في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية مع ابنتها الكبرى بشرى، فضلا عن تقديم الدعم المعنوي والاستخباراتي لنظام الأسد سرا.

“شيطنة” إمارة الشر امتدت لخارج الحدود العربية

ولم يقتصر الدعم الإماراتي على المنطقة العربية فقط، بل امتد للقارة السمراء، وكشفت دراسة بعنوان “حروب الإمارات الخارجية” أعدها “المركز العربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية” نشرت في فبراير 2015، أنه في وسط إفريقيا، دعمت الإمارات الحملة العسكرية الفرنسية على مالي وإفريقيا الوسطى في يناير 2013 ماليا وعسكريا وشمل ذلك استخدام القاعدة الفرنسية في أبو ظبي، واستخدام بعض المعدات مثل الطائرات الموجودة فيها لاستخدامها في مالي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ورصدت الدراسة أنه في سبيل ذلك، دعمت الإمارات الهجوم على إسلاميي مالي، بل وحرب الإبادة التي شنتها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى برعاية فرنسية وتمويل إماراتي.

ويفسر البعض هذا الدعم الإماراتي بسبب عداء سلطات الإمارات الدائم للتيارات الإسلامية ورغبتها المحمومة في الوقوف بقوة أمام أي توجه إسلامي، خاصة في دول الساحل والصحراء كي لا تكون قاعدة خلفية لدول الربيع العربي بإفريقيا.