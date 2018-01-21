أعلن الفريق أول سامي عنان، أنه عزم على تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كاشفًا عن أهم 3 قرارات سيتخذها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب “عنان” في تدوينات عبر حسابه الذي دشنه اليوم على موقع “تويتر”، ولم يتسن التأكد من صحة نسبه إليه من عدمه:” أعلن أمامكم اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وتابع :”يدي مفتوحة لكل أطياف وتوجهات الشعب المصري بأحزابة السياسية وتوجهاتة المختلفة لا فرق بين مصري ومصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”.

وشدد “عنان” على أن :”مصر لن تعترف بأي أتفاقيات لم تعرض علي أستفتاء شعبي وأي دولة أستطاعت أن تستحوذ علي أي حبة رمل من أرض مصر عليها أن تستعد لأرجاعها فوراً”.

وأكد :”ستعاد جميع المحاكمات المسيسة ولن يحاكم مدني أمام محكمة عسكرية”.

واختتم تدويناته قائلًا:”يا شعب مصر كن واثقاً من قدرتك علي التغيير وعليك أن تعلم أن الموجود في قصر الاتحادية سيتغير خلال أشهر أن أردتم ذلك”.

وكان رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان اعلن ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل.

ودعا عنان -في كلمة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك- مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وأرجع عنان قراره بالترشح إلى تردي أوضاع الشعب المصري التي قال إنها تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة.

وكان سامي عنان قائدا لقوات الدفاع الجوي قبل أن يتم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية عام 2005 برتبة فريق، ثم أقاله الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس/آب 2012.

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي ترفعا منه عن أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة.

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان القادم إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.