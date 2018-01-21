أكد فرانس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، أن بلاده لن تتدخل في حال نشب نزاع بين قوات النظام السوري والجيش التركي، وذلك بعد سحب روسيا قواتها من محيط عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال كلينسيفيتش لوكالة ‘نوفوستي’ الروسية للأنباء اليوم: إن روسيا لن تتدخل عسكرياً في حال وقوع مواجهة سورية تركية مع انطلاق عميلة عفرين، مشيراً إلى أن الاتفاقات الروسية السورية لا تنص على ذلك.

وأضاف أن التصادم بين نظام دمشق وأنقرة لا مفر منه عملياً بعد بدء العملية العسكرية التركية في عفرين، معتبراً أن هناك احتمالاً كبيراً لأن تضطر قوات النظام ‘لحماية سيادة الدولة’.

وأشار كلينتسيفيتش إلى أن روسيا ستقدم الدعم الدبلوماسي للنظام السوري عبر المطالبة بوقف العملية العسكرية التركية في الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن ‘الاستفزازات الأمريكية’ كانت من العوامل الرئيسة التي أزّمت الوضع شمالي غربي سورية ودفعت تركيا لشن عملية عسكرية في عفرين ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

كما أعلنت الوزارة أنها سحبت أفراد المراقبة التابعين لها من محيط عفرين حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي استفزازات، في إشارة إلى الدعم الروسي للعملية العسكرية التركية التي تعارضها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية: إن التدخل العسكري التركي في سورية سيقوض الاستقرار في المنطقة ولن يساعد في حماية أمن الحدود التركية، ودعا أنقرة إلى التركيز على قتال ‘تنظيم الدولة الإسلامية’.

وأعلن الجيش التركي، أمس السبت، بدء عملية ‘غصن الزيتون’ في شمالي سورية؛ مستهدفاً وحدات حماية الشعب، حيث شنت طائراته أكثر من مائة غارة، كما أعلن صباح اليوم أن الجيش السوري الحر بدأ -بدعم بري وجوي تركي- التوغل بمدينة عفرين.