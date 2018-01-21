ألغت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تعاقدها مع المديرة التنفيذية بالهيئة ريم حبيب، بعد انتشار صور ومقاطع لها أظهرتها في أوضاع مخلة وغير لائقة.

وتضمنت التوجيهات إجراء تحقيق في كيفية تعيينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.بحسب صحيفة “سبق” السعودية

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو على نطاق واسع للمديرة ريم الحبيب، ظهرت وهي تدخن “الشيشة” برفقة أصدقائها في حفلة صاخبة لم يحدد مكانها أو زمن تصوير المقطع، وفي صور أخرى وهي عارية.. مما أثار جدلاً واسعاً.

انتظر بفارغ الصبر هذا “الطيوبه” الحبوبه التي عينها #داود_الشريان مديرة قسم الاستراتجيات والمحتوى الإعلامي ، في ظنكم ماذا ستقدم لنا وللجيل القادم ، ولا اشك لحظة انها ستخرج لنا خير امة اخرجت للناس.!@ssa_at

حفلة #ريم_حبيب #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/yZZvdtf6ay — ￼۞￼أحمدبن سعدالقرني￼۞￼ (@AHMAD_S_ALGARNI) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، داوود الشريان، قرر إجراء تحقيق بشأن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعود بريم الحبيب، موضحاً أن الغرض من إجراء التحقيق، هو التأكد من مصدر هذه الصور ومدى صحتها.