ألغت تعاقدها مع المديرة التنفيذية بالهيئة ريم حبيب، بعد انتشار صور ومقاطع لها أظهرتها في أوضاع مخلة وغير لائقة.

 

وتضمنت التوجيهات إجراء تحقيق في كيفية تعيينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.بحسب صحيفة “سبق”

 

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو  على نطاق واسع للمديرة ، ظهرت وهي تدخن “الشيشة” برفقة أصدقائها في حفلة صاخبة لم يحدد مكانها أو زمن تصوير المقطع، وفي صور أخرى وهي عارية.. مما أثار جدلاً واسعاً.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، داوود الشريان، قرر إجراء تحقيق بشأن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعود بريم الحبيب، موضحاً أن الغرض من إجراء التحقيق، هو التأكد من مصدر هذه الصور ومدى صحتها.

 