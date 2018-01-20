قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الجمعة إن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام “الجديرة بالثقة” في بث مشاركات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الشركة على مكافحة “الإثارة والمعلومات المضللة”.

وقالت الشركة التي لديها أكثر من ملياري مستخدم شهرياً إنها ستستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام من حديث الثقة.

واستعرض زوكربيرغ هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك قائلاً إنه بداية من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية “للأخبار ذات الجودة العالية” على المصادر الأقل جدارة.

وكتب زوكربيرغ: “هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم”.

وقال: “تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديداً سينتهي الأمر بتضخيمها”.

وفي الوقت نفسه أوضح زوكربيرغ أن كمّ الأخبار بشكل عام على فيسبوك سيتقلص إلى نحو 4% من محتوى خدمة البث الإخباري مقارنة مع 5% حالياً.

وكان لدى فيسبوك علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية، خاصة تلك التي لها ميول سياسية قوية.

وفي عام 2016 أعرب مشرعون جمهوريون أميركيون عن قلقهم إزاء قيام فيسبوك بكبح القصص الإخبارية التي تهم القراء المحافظين.

وقال زوكربيرغ الأسبوع الماضي إن الشركة ستغير الطريقة التي ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو في خدمة البث الإخباري لتحديد أولويات ما يشارك به الأصدقاء والعائلات.