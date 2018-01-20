أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي في مدينة نجران، جنوبي المملكة، زاعمة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الميليشيا، في خبر عاجل، إن “القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) تطلق صاروخًا باليستيًا قصير المدى على معسكر قوة نجران”.

في السياق، قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ.

وقالت قناة “العربية الحدث” إن “الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيًا أطلقه الحوثيون على نجران”.

والصاروخ هو الخامس من نوعه خلال الشهر الجاري، والأربعاء الماضي قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي، خلال مؤتمر له إن عدد الصواريخ الباليستية المطلقة من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدن المملكة بلغت 87 صاروخا، منذ بداية الحرب، فيما تم اعتراض صاروخ باليستي جديد الخميس الماضي، وآخر اليوم، ليبلغ العدد 89 صاروخًا باليستيا.

ومنذ 26 مارس 2015 تقود السعودية تحالفًا عسكريًا في اليمن بزعم مساندة الشرعية اليمنية.

وكان الحوثيون أطلقوا، خلال الشهرين الماضيين، صاروخين باتجاه الرياض، الأول استهدف مطار الملك خالد الدولي، والثاني استهدف قصر اليمامة، مقر إقامة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأعلنت الرياض اعتراض الصاروخين، واتهمت إيران بتزويد الحوثيين بهما.