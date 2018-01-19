شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد ابو ظبي ، ووصفوه بـ “” بعد فجره في الخصومة وطعنه في شرف معارضيه.

 

وكان “المزروعي” قد تمادى في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وعبر وسم “#راعي_الخنازير” في إشارة لـ “المزروعي” أعلن إماراتيون تبرأهم من هذا المغرد المقرب من “ابن ” وسفالته، مؤكدين أنه لا يمثل إلى نفسه.

كما عبر آخرون عن أسفهم لتصدير أمثال تلك النماذج التي تسيء لكل الشعب من قبل الحكومة للحديث باسم الإمارات.

وأشار النشطاء الذين أطلقوا وسم “#راعي_الخنازير” على “المزروعي” بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.

وكان ناشطون بتويتر قد شنوا هجوما حادا، على المزروعي الذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

 

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللاأخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

ورد النشطاء عبر وسم “#الشيخة_موزا_مصدر_فخرنا” على تهجم “المزروعي” على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.

 