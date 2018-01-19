شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، ووصفوه بـ “راعي الخنازير” بعد فجره في الخصومة وطعنه في شرف معارضيه.

وكان “المزروعي” قد تمادى في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعبر وسم “#راعي_الخنازير” في إشارة لـ “المزروعي” أعلن إماراتيون تبرأهم من هذا المغرد المقرب من “ابن زايد” وسفالته، مؤكدين أنه لا يمثل إلى نفسه.

#راعي_الخنازير لا يمثل أبناء شعبنا بل يمثل نفسه ، لهذا وجب التنبيه pic.twitter.com/1uvPgZsaC3 — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ١٩ يناير، ٢٠١٨

#راعي_الخنازير شاذ جنسيا و منبوذ من الشعب الإماراتي — ياسر (@ts6n8) ١٩ يناير، ٢٠١٨

#راعي_الخنازير حمد المزروعي يمارس هويته المفضلة فى صيد الخنازير ..

شخص يستهوي صيد الخنازير و أكل لحومها

ماذا تتوقعون منه ؟#أبوظبي#الدوحة pic.twitter.com/3HyTGeJwCW — إلهام الكواري #قطر (@ilkuwariqa) ١٩ يناير، ٢٠١٨

لا يجوز تشبيه هذا ( المرزوعي ) بالخنازير

لا يجوز

لا يجوز

ترى الخنازير أشرف منه

😀😁🤣

#راعي_الخنازير — غريب مجاهد (@asadollah515) ١٩ يناير، ٢٠١٨

#راعي_الخنازير نبح مع معازيبه وقذفو الخلق ليل نهار

فارسل الله اشراف الارض ليدافعو عن الطاهره ام اليتاما والمساكين الشيخة موزا — 🇸🇦 النذير 🇶🇦 (@ntheer111) ١٩ يناير، ٢٠١٨

كما عبر آخرون عن أسفهم لتصدير أمثال تلك النماذج التي تسيء لكل الشعب من قبل الحكومة للحديث باسم الإمارات.

#راعي_الخنازير أخلاقه مثل رعيته الخنازير — فيصل الغانم (@katebsh) ١٩ يناير، ٢٠١٨

المزروعي #راعي_الخنازير ترى الخنازير أعقل منه يكفي أنها منضبطة فى تصرفاتها#الإمارات pic.twitter.com/2idigNeSWn — باحث (@drsamyk) ١٩ يناير، ٢٠١٨

المزروعي #راعي_الخنازير لو ينشغل بتربية الخنازير خيرا له من الإساءة للناس — خادم الوطن (@khalwatan) ١٩ يناير، ٢٠١٨

#راعي_الخنازير يا رب في هذا اليوم المبارك اشوف فيه عجائب قدرتك ويكون عبره لكل من يتعدى على اعراض الناس وامام الخلق اجمعين — ❌SALEH AL_MOHMADI❌🌹 (@Rig108Saleeh) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وأشار النشطاء الذين أطلقوا وسم “#راعي_الخنازير” على “المزروعي” بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.

من صفات الخنزير انه حيوان خبيث الطبع وهذا ما ينطبق تماماً على راعي الخنازير الذي ياكل الجيف ولو كانت جيف اقرانه عافاناالله من طبع راعي الخنازير #راعي_الخنازير — هدوء (@ouy43) ١٩ يناير، ٢٠١٨

#راعي_الخنازير تافه يقوده #تافه ماعليكم من الذنب عليكم بحملة ضد الراس #ولد_النعاشة اللي سبب كل هالمصايب والبلاوي ربنا يبليه في كل شي حوله #الجمعة#ساعة_استجابة — Mahdeye (@Mahdeye1) ١٩ يناير، ٢٠١٨

مؤسف أن يعطى هذا القدر هشتاقين في أسبوع ، هو أتفه من ذلك وأحقر ، صرنا نلتفت ل #راعي_الخنازير — قاصد كريم (@p_fcj1) ١٩ يناير، ٢٠١٨

#راعي_الخنازير المزروعي يعتدي على أعراض البشر وهل يعلم اي نهايه ستناله.

الخمارات العربية وكر كبير لدياثة والعهر. — ابا حسن المقدسي (@enghasan78) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وكان ناشطون بتويتر قد شنوا هجوما حادا، على المزروعي الذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللاأخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورد النشطاء عبر وسم “#الشيخة_موزا_مصدر_فخرنا” على تهجم “المزروعي” على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.