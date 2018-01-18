نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح أول كاتدرائية في الإمارات

قاد نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات, افتتاح مبنى كاتدرائية النبي إلياس في منطقة المصفح بأبو ظبي، الخميس, وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة ورجال الدين والسفراء.

ووسط حرب بلا هوادة يقودها عيال زايد ضد الاسلاميين, افتتح الوزير الاماراتي المعروف عنه كرهه الشديد للإسلاميين الكاتدرائية كأول كاتدرائية بالإمارات العربية المتحدة, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الاماراتي المغلوب على أمره جراء سياسة عيال زايد.

صحيفة البيان الإماراتية المقربة من عيال زايد قالت إن الحضور أكدوا-حسب زعمها- أن الإمارات تصدرت ما أسمته المراكز الأولى بين دول العالم في مجال (التعايش السلمي والتسامح واحترام مختلف المعتقدات والديانات)- كما ذكرت الصحيفة- في الوقت الذي يحارب فيه ابناء زايد الاسلاميين ويزوجون بهم خلف اقبية السجون تحت حجج واهية منها الانتماء إلى الاخوان المسلمين كونها- حسب اعتقادهم- جماعة إرهابية تهدد عرشهم.