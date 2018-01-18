تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو يكشف ماذا فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع طفلة تركية انهمرت في البكاء بعد أن فاتها رؤيته خلال زيارته الاخيرة لولاية يوزغات.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الطفلة التركية عائشة يرماك، في المقطع الذي التقطه أحد أقاربها وهي تبكي لعدم تمكنها من رؤية الرئيس “أردوغان”، قائلة: ” كنت أريد أن أراه فقط…لقد ضاع حلمي”.

ومع تداول الفيديو عبر مواقع التواصل، وصل إلى الرئيس “أردوغان” الذي أجرى اتصالا بالفتاة ودعاها لزيارة “أنقرة”، مختلقا عذرا لوالدها الذي ذهب بها للمنزل بسبب الثلوج خلال حضوره لولاية يوزغات.