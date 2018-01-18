أدلى الرئيس السوداني عمر البشير بتصريحات سياسية بشأن العلاقة مع الإمارات، وهي الأولى منذ ما أثاره رئيس لجنة العلاقات التركية القطرية في البرلمان التركي، ياسين أقطاي، بشأن ما قال إنه “محاولة انقلابية بدعم إماراتي ضد البشير”.

امتدح عمر البشير رئيس الجمهورية مستوى علاقات السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

واستمع لدى لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة الدكتور محمد مطر الكعبي الرئيس العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات بحضور سفير الإمارات في الخرطوم، إلى شرح عن المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال الأوقاف في السودان معلنا عن دعمه ورعايته لهذه المشروعات، بحسب وكالة أنباء السودان.

وأكد الكعبي حرص الإمارات على التعاون المشترك بين البلدين بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه أشاد أبو بكر عثمان، وزير الإرشاد بالعلاقات السودانية الإمارتية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الأوقاف، وقال إن رئيس الجمهورية خلال اللقاء أكد رعايته لهذه المشروعات.

وجدد البشير ثقة السودان في الدبلوماسية السودانية نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وكان ياسين أقطاي رئيس لجنة العلاقات التركية القطرية في البرلمان التركي، قد زعم في مقابلة مع صحيفة “الشرق” القطرية نشرت يوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن “الإمارات دعمت محاولة انقلاب ضد عمر البشير في السودان قبل أشهر من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله”، على حد قوله.

لكنّ الحزب الحاكم في السودان نفى تلك التصريحات واعتبرها تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد استقرارًا سياسيًا كبيرًا. وتابع: “الحديث عن تغييرات أو انقلاب في البلاد لا قيمة له، وحديث حالمين”، بحسب صحيفة الحياة السعودية.