كشف حساب “العهد الجديد” بأن الوكيل السعودي لفندق “الريتز كارلتون” في العاصمة السعودية الرياض والذي اطلق عليه رمز “ع.أ” يعيش حالة من الضيق والتذمر لعدم دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تكاليف الذين تم احتجازهم في الفندق منذ شهرين.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أخر نكتة عن مكافح الفساد: لم يدفع ابن سلمان ولا ريال واحد فاتورة استخدام الريتز كارلتون إلى الآن (ولن يدفع) .. والوكيل (ع أ) متضايق جدا ومتذمر ولكن ليس في يده حيلة!”.

أخر نكتة عن مكافح الفساد: لم يدفع ابن سلمان ولا ريال واحد فاتورة استخدام الريتز كارلتون إلى الآن (ولن يدفع) .. والوكيل (ع أ) متضايق جدا ومتذمر ولكن ليس في يده حيلة! — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 17, 2018

وكانت السلطات السعودية وبتوجيه من محمد بن سلمان قد اعتقلت مساء السبت 4نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 11 أميراً سعودياً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار، والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، بتهمة الفساد.

ويعتبر فندق “الريتز كارلتون”، أحد أهم وأشهر الفنادق الفاخرة والفخمة فى العاصمة السعودية الرياض، الذى بزغ نجمه حين تحول من فندق إلى سجن دون قضبان أو أي من المعالم المميزة للسجون، إذ احتُجِز فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ممن اعتقلهم العاهل السعودى على خلفية تورطهم فى قضايا فساد، من بينها الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، وفق ما نقلته “رويترز” على لسان مصدر سعودى، اكتشفتها لجنة مكافحة الفساد المُشكلة بأمر ملكى صادر عن الملك سلمان، والتى يرأسها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذى أمر باعتقالهم.

ويعد فندق ريتز كارلتون الرياض واحدًا من أشهر الفنادق بالمملكة، حيث يقع إلى جانب مركز الملك عبد العزيز الخاص بالمؤتمرات، على مقربة من مطار الملك خالد الدولى، والمنطقة الدبلوماسية بالرياض،، ومكون من 9 طوابق، تضم 492 غرفة واسعة تصلها خدمة “واى فاى” مجانًا، وتتميز بالديكور الدافئ، ومن محتوياتها التلفاز ومشغل أسطونات “CD” و”DVD”، فضلًا عن مناطق الاسترخاء الموجودة بتلك الغرف، ويتمتع بالمداخل المقوسة والممرات الرخامية، كما يحتوى على 6 مطاعم فاخرة، تقدم أشهى المأكولات اللبنانية والإيطالية والصينية وغيرها.

ويحتوى أيضًا على حمام سباحة مغطى يتميز بالقبة التى تحتوى على النوافذ الكبيرة، والتى تمتد من الأرض إلى السقف، وتطل تلك النوافذ على حدائق رائعة، ومنطقة تسمى بـ”منطقة العافية”، تضم مركزًا للياقة البدنية، وساونا، وصالة بولينج بها 6 حارات، وبارا لتقديم العصائر والمشروبات.