في محاولة للتنصل من مسؤولية احتجاز الشيخ القطري عبد الله آل ثاني، حاول مستشار “ابن زايد” الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله تبرئة الإمارات من هذا الأمر في تغريدة له بتويتر، لكن النشطاء كانوا له بالمرصاد.

وبعد وصول الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) إلى الكويت بالأمس، حاول مستشار ابن زايد استغلال الأحداث للتشويش وتبرئة أسياده، ودون ما نصه “الشيخ القطري المعارض عبدالله بن علي آل ثاني غادر الإمارات اخيرا.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) محاولا التلبيس على المتابعين “تبا لكل من صدق انه محتجز في الإمارات. يظل لغز الفيديو الأخير محيرا.”

الشيخ القطري المعارض عبدالله بن علي آل ثاني غادر الإمارات اخيرا. تبا لكل من صدق انه محتجز في الإمارات. يظل لغز الفيديو الأخير محيرا. pic.twitter.com/1jPYt9i5nz — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 16, 2018

لكن النشطاء كانوا له بالمرصاد وفضحوا كذبه ومحاولته تبرئة أسياده في أبو ظبي من المسؤولية، مؤكدين أنه لولا هذه الفيديو الذي وصفه عبد الخالق عبد الله باللغز المحير لما تمكن الشيخ القطري من الخروج أبدا من أبو ظبي.

لولا الفيديو لما استطاع الخروج . — Iraqyiaforever 🇮🇶 (@iraqyiaforever) January 16, 2018

كنا نذخر #الإمارات و #السعودية لعاديات الزمان ، وللأسف إكتشفنا أن لا عاديات غيرهم. تحطمت على صخرة لؤم وجهل قيادات تلك الدولتين كل أحلام وطموحات شعوب #الخليج و #الأمة . #حصار_قطر أو كما تقولون #الأزمة_الخليجية خلخل كل القواعد وأسس الجيرة والأخوة والقربى وكل والمسلمات . — ناصر النعيمي (@AlnuaimiNasser1) January 16, 2018

تبا لك ايضا دكتور لأني أحد هؤلاء الذين صدقوا.

كيف ما بدك نصدق إذا الرجل تحدث صوت وصورة وقال ما قاله!

اتمني ان لا تحظرني لأني رديت لك بنفس الطريقة بس — Mina Ali Mursal (@0751086949Mina) January 16, 2018

الفيديو واضح وضوح الشمس ، لكن شلون مافهمته وأنت استاذ علوم سياسية ؟! — عيد السليطي (@EidAlSulaiti) January 16, 2018

هذا السيناريو لي حصل يا استاذ عبد الخالق

للتذكير فقط.. pic.twitter.com/bTrT4xsYaN — 365° (@365Gulf) January 16, 2018

سيبك من الكلام الفاضي وخذ نصيحة ببلاش ، المرة القادمة عندما تحتجزوا معارض خذوا جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا يفضحكم كما حدث مع شفيق والشيخ عبدالله ، بصراحة موقفكم صعب جدا — أبوطالــب 🇯🇴🇶🇦 (@mhabutaleb) January 16, 2018

ألا تخجلوا من أنفسكم. أصبحتم بلا ثقه وهذا سيؤثر علي أقتصاد الدوله ويمنع عدد كبير من المستثمرين من دخول الامارات — Abdulmalik Al-Bahri (@albahri970) January 16, 2018

وفي جريمة جديدة تسأل عنها الإمارات ومحمد بن زايد، نقل الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني فور وصوله للكويت عقب مغادرته أبو ظبي أمس، الثلاثاء، إلى المستشفى العسكري بسبب تدهور حالته الصحية.

ووفق لما نقلته “الجزيرة” فإن الشيخ توجه إلى الكويت وهو في وضع صحي غير مستقر.

يذكر أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قال في تسجيل مصور الأحد إنه محتجز في أبو ظبي بعد أن استضافه ولي عهدها محمد بن زايد آل نهيان، وأكد أن أي مكروه يصيبه سيكون ولي عهد أبو ظبي مسؤولا عنه.

وقد تراجعت وكالة الأنباء الإماراتية عن الخبر الذي بثته بشأن الشيخ عبد الله وقالت فيه إنه كان ضيفا على دولة الإمارات وغادرها بناء على طلبه، إذ عمدت الوكالة إلى سحب تغريدتها من موقع تويتر بعد وقت قليل من نشرها.