توج المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي الإيطالي فوزي غولام بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب جزائري لسنة 2017

ومنحت هذه الجائزة من قبل جريدتي “الهداف” و”لوبيتور” خلال حفل نظم في أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”.

وسلم مدافع المنتخب الإيطالي ونادي أ سي ميلان الأسبق، باولو مالديني، جائزة الكرة الذهبية إلى فوزي غلام بحضور العديد من الشخصيات الرياضية. وفقا لصحيفة “الخبر” الجزائرية

وقال فوزي غلام بعد تسلمه الجائزة” فخور بالتتويج ومتشرف بتسلم الجائزة من مالديني وأشكر كل الذين صوتوا لصالحي وجميع زملائي في المنتخب الوطني ونادي نابولي”.

موضحا أنه عاد إلى التدريبات بشكل عادي بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أجرى على إثرها عملية جراحية.