دشن ناشطون سعوديون بتويتر هاشتاغا حمل عنوان “#أنقذوا_معتقلي_الرأي”، نددوا فيه بسياسات النظام السعودي القمعية تجاه المعارضين، مشيرين إلى أن “ابن سلمان” حول السعودية لمملكة الرعب والخوف.

وكان السبب وراء انتفاض السعوديين عبر هذا الوسم والتفاعل الكبير معه، هو ما تأكد بالأمس عن نقل الداعية السعودي الشهير سلمان العودة المعتقل في سجون آل سعود منذ سبتمبر الماضي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ما جرى بالأمس من نقل الشيخ #سلمان_العودة للمستشفى إثر تدهور صحته لن يكون الحادث الوحيد إن لم نحرك ساكناً .. عشرات من صفوة المجتمع قابعون خلف القضبان .. وهم بحاجة إلى وقفة موحدة منا جميعاً . #أنقذوا_معتقلي_الرأي pic.twitter.com/QhKvYodBU1 — معتقلي الرأي (@m3takl) January 17, 2018

لانزال إلى هذه اللحظة لم نسمع أي خبر بشأن صحة الوالد،

ولانعلم أي شيء في ظل التكتّم المريب.

ليس هناك أي تواصل قريب ولا أي رسالة تطمين.

#أنقذوا_معتقلي_الرأي — عبدالله العودة (@aalodah) January 17, 2018

🔴 قبل قليل أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تطالب فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الشيخ #سلمان_العودة، وتعرب فيه عن قلقها الشديد من استمرار تكتم السلطات عن وضعه الصحي وخاصة بعد نقله للمستشفى.#أنقذوا_معتقلي_الرأي pic.twitter.com/VFeRJhjull — معتقلي الرأي (@m3takl) January 17, 2018

هذا المقطع يحكي واقعنا..

تحركوا ولا تترددوا قبل أن يقضي ابن سلمان عليكم واحدا تلو الآخر#أنقذوا_معتقلي_الرأي pic.twitter.com/HRr9bUrWC5 — نحو الحرية (@hureyaksa) January 17, 2018

اليوم هو أو هي وغدا أنت .. #أنقذوا_معتقلي_الرأي — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) January 17, 2018

وهدف النشطاء من وراء الوسم لفت انتباه العالم إلى ما يعانيه معتقلو الرأي في ظل النظام السعودي الحالي.

وسم " #أنقذوا_معتقلي_الرأي " هي صرخة يُطلقها الأحرار للفت إنتباه العالم إلى ما يعانيه معتقلو الرأي في المملكة.. شاركوا فيه، فهذا أقل شيء يمكن أن نقدّمه لمن دفعوا حريتهم ثمناً للمطالبة بحرّيتنا وكرامتنا. — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 17, 2018

ياشباب الذباب الالكتروني ليسوا بأفضل منا وسيقوم النظام بحذف التاق وسننتقل للهاشتاق رقم ٢ ثم ٣ وهكذا نريد ان نتصدر الترند لمدة طويلة للضغط على النظام على الجميع بعمل ريتويت لكل التغريدات في الهاشتاقات ولاتضيعوا وقتكم بالرد على الذباب #أنقذوا_معتقلي_الرأي — ETK8 (@isanscki) January 17, 2018

هل تعلم بأن (ال سعود) يمنعون هذه الطفلة من السفر ؟! مزرعة ابن سعود = كوريا الشمالية#أنقذوا_معتقلي_الرأي pic.twitter.com/hF6OpwENQn — نحو الحرية (@hureyaksa) January 17, 2018

تكميم الأفواه خيار السلطة الضعيفة!

ولا أضعف وأهون من السلطة السعودية!

تعتقل من يعارضها ومن يختلف معها ومن يدعو للاصلاح!

اعتقلت كل من يقول "لا أو لماذا"!

يريدون أن تسمع وتطيع وتطبل ولا يمانعون قليل من "الهز" لأجل عيون ولي الأمر حفظه الله!#أنقذوا_معتقلي_الرأي — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) January 17, 2018

ولفت آخرون إلى وجود مظلومين كثر في سجون المملكة الجنائية أيضا، ويتبعون جنسيات مختلفة ولا تهتم بهم دولهم ولا يعرف أحد عنهم شيء.

والله ثم والله ثم والله

هناك مساكين في سجون المباحث من جنسيات أخرى.

لا دولهم تسأل فيهم ولا لهم أحد.

ضعف السجن وضعف الغربة وضعف العوز والحاجة.

هناك جريمة ترتكب بحق الإنسان في جزيرة العرب تحت مسمى الشريعة، والشريعة بريئة من نظام بن سلول المنافق.#أنقذوا_معتقلي_الرأي — كشكول (@coluche_ar) January 17, 2018

#انقذوا_معتقلي_الرأي حكم جائر بالسجن

بسبب إبداء رأي للنصح

لم يسرق

لم يدعوا للعنف

لم يكفر أحد

لم يبهت أحد

فقط أبدى رأي لحبه وخوفه على بلده

هل هذا جزاء المصلح والمنصح

ياللعجب — Mujooooood (@Mujooooood2) January 17, 2018

🔔 لا تنتظروا موت المعتقلين بسبب الإهمال الصحي المتعمد لهم !! #أنقذوا_معتقلي_الرأي pic.twitter.com/M3wSq32Dtp — معتقلي الرأي (@m3takl) January 17, 2018

“السجون تعج بالمصلحين والشيوخ والبلد يتحكم بها السفهاء أمثال سعود القحطاني وتركي ال الشيخ”.. هكذا وصف النشطاء وضع المملكة الحالي.

السجون تعج بالمصلحين والشيوخ والبلد بتحكم بها السفهاء أمثال سعود القحطاني وتركي ال الشيخ #أنقذوا_معتقلي_الرأي — ETK8 (@isanscki) January 17, 2018

سلامٌ عليهم، ودعاءٌ لهم #أنقذوا_معتقلي_الرأي

لم ننساكم في سجونكم، وقهركم..

لهم النصرة والفرج، وقلبونا معهم و أهليهم. — إبراهيم 🕴🏼 (@ibraMusic) January 17, 2018

#أنقذوا_معتقلي_الرأي

لايوجد من هو اكثر منهم إخلاصاً لهذا الوطن حتى استرخصوا ارواحهم في سبيل الحق والعدالة التي جعلها الله أمانة في عنق كل مؤمن، فهناك من باع المبادئ واتجه للإنتفاع بالتطبيل وهناك من نأى بنفسه عن السفالة بالسكوت عن كل باطل وظلم.

هنيئاً لهم أولئك الأبطال بوصف(رجال) — باحث حقوقي (@Arab_law) January 17, 2018

أيسجن شخص مثل الشيخ عبدالعزيز الطريفي من أجل كلمة حق ؟https://t.co/pAffjVPoIQ #أنقذوا_معتقلي_الرأي — ETK8 (@isanscki) January 17, 2018

وندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان له بالسياسات القمعية التي تتبعها كل من السعودية والإمارات بحق المعارضين، وذلك على خلفية نقل الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل بسجون آل سعود من سبتمبر الماضي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه يتابع أوضاع مجموعة من كبار الدعاة والعلماء القابعين في سجون السعودية، والإمارات الذين سجنوا ولا زالوا مسجونين دون أن يثبت عليهم أي جريمة اقترفوها، وإنما لمجرد رأى.

وقال البيان، إن الشيخ الدكتور “سلمان العودة”، نُقل إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية والمفروض من الجميع إكرام العلماء وإعزازهم وليس سجنهم أو إيذاءهم فهم ورثة الأنبياء، فإكرامهم إكرام لهم.

وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السعودية، والإمارات بإطلاق سراح جميع العلماء والدعاة الذين سجنوا لأجل آرائهم ومواقفهم التي لم يسمع أنها كانت تؤذي بلدهم، فما قالوه – إن قالوه – فهو من واجب رسالتهم .