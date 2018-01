عيّنت ولاية فيرجينيا الأميركية أول وزير مسلم، ليتولى حقيبة التعليم في الولاية، حيث أدّى القسم الدستورية واضعاً يده على المصحف الشريف أمام حاكم الولاية المنتخب، رالف نورثام، الاثنين.

وعمل الوزير الديمقراطي “عاطف قرني” مدرساً للرياضيات في مدرسة “بيفيل” المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مشاة البحرية الأميركية برتبة رقيب.بحسب صحيفة “ريتشموند تايمز” الأميركية

وقال حاكم الولاية نورثام: “من المهم أن يكون لدينا سكرتير للتعليم في الولاية يفهم المناهج والفصول الدراسية من الروضة حتى الثانوية جيداً، ولديه رؤية حول كيفية تطوير التعليم”.

يُذكر أن قرني من مواليد 1978، هاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، فرجينيا عام 2005.

يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية

