موجة من الغضب والامتعاض الشعبي شهدتها مواقع التواصل في الأردن، بعد إعلان الحكومة الأردنية أمس، الاثنين، عن زيادات كبيرة بالضرائب العامة انعكست على أسعار السلع والخدمات التي أصبحت لا تطاق.. بحسب نشطاء.

وأعلنت الحكومة الأردنية مساء أمس الإثنين، رفع ضريبة المبيعات على مجموعة جديدة من السلع بينها سلع ضرورية.

كما حددت قيمة الدعم النقدي للأسر التي ستتأثر من قرار رفع الدعم من الخبز المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وعبر وسم “#الأردن_يتقدم” الذي دشنته حسابات تابعة للحكومة من أجل الترويج الإيجابي لعملية رفع الضرائب، استطاع الأردنيون قلب الهاشتاغ إلى صورة عكسية ودونت تحته آلاف التغريدات التي اشتكت غلاء المعيشة وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر.

في الاردن معك مصاري بتعيش حياه حلوه ، معكاش مصاري الله لايردك لو تموت ما حدا بسئل فيك ..#الاردن_يتقدم — Ahmad Aqrabawi (@ahmadaqrabawi95) January 16, 2018

#الملقي بقول انو #الاردن_يتقدم في عهد وزارتة بس حضرتو ما حكالنا لوين بتقدم بالزبط — مواطن اردني (@Jordaniancitizn) January 11, 2018

#رسالتك_للدوار_الرابع من كل عقلكم حاطين هاشتاغ #الاردن_يتقدم على قرارات رفع الاسعار؟! يعني بتحكوا جد؟! الموظف اللي اقترح الهاشتاغ هذا افصلوه #نصيحة — fakher daas (@fakherdaas) January 15, 2018

#الاردن_يتقدم

انا كشاب اردني لا ارى مستقبل في الاردن لا مشارع واضحه ولا استثمارات مشجعه وان كان الملقي يعتبر رفع الاسعار انجاز ، فاظن ان الاردنيين الان in deep shit — Ahmad H Almaaya (@AAlmaaya) January 15, 2018

عاجل الحكومه الاردنيه تدخل كتاب "جنس"

بالرفع والشعب يصرخ

واتساع الفجوه بين طبقتي الشعب #الأردن #تشويش_واضح#الاردن_يتقدم pic.twitter.com/6dSc2sSViW — أبو جزاع صخري#الأردن (@Madallh_skare) January 15, 2018

كما ندد آخرون في تغريدات تنوعت بين النقد اللاذع والردود الساخرة، بسياسات الحكومة المجحفة بحق المواطن حيث لا يوجد أي وجه تكافئ بين الأجور والضرائب والأسعار المفروضة.

#الاردن_يتقدم #الاردن_24 الاردن يرفع أسعار المشروبات الروحية والدخان .

والسعوديه ترفع رسوم الحج والعمره. يعني الشعب لا قادر ينحرف ولا قادر يتوب 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 — محمد فلاح الدعجه (@mohammd_adaja) January 15, 2018

#الاردن_يتقدم بما ان احنا عايشين في الأردن

المفروض في نهاية كل سنه

توصلنا رسالة : " شكراً لقد تجاوزت هذه المرحله بنجاح "

"مبروك انتقلت لمرحلة جديده فيها تحدي أقوى شد حيلك" — moath nahawi (@nahawimoath) January 15, 2018

لا يوجد دولة في العالم تقدمت بفرض الضرائب من دون اي تحسين على التعليم والصحة والخدمات لم ولن تتقدم الاردن من خلال إفقار مواطنيها واذلالهم #الاردن_يتقدم — Deema AlKharabsheh (@deemakharabsheh) January 16, 2018

ممكن أي شخص يفهمني كيف #الأردن_يتقدم مع زيادة #الضريبة ومشروع قانون #ضريبة_الدخل وزيادة #الأسعار لأنه هذا تناقض وعدم ذكاء شديد! — Ahmad Hamdan (@ahmoodi) January 15, 2018

#الاردن_يتقدم إحنا المواطنين المغلوب على أمرنا زي الأم الي ابنها هامل مش عارفة لا تربيه ولا عارفه ترميه حيرانه ليل نهار الله يهدي هالولد وإحنا الله يهدي هلحكومة والله الأردن بتقدم في ضل هذه الارتفاعات نحو الهاوية والله لا يسامح كل من بدق مسمار بنعش هذا البلد الطيب وأهله الطيبين — زياد الجبعي (@Ziadsil) January 15, 2018

واستغلّ الناشطون الوسم الحكومي لتسويق قرارات رفع الأسعار، للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية، كما أطلقوا أكثر من وسم على غرار #بولوبيف و#خبز لانتقاد القرارات الحكومية، ومطالبة رئيس الوزراء هاني الملقي بالرحيل.

كما تعتزم الحكومة الأردنية رفع سعر الخبز المدعوم إلى المثلين، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

وقال خبراء اقتصاديون إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم المكلف وعلى العدد الكبير من العاملين في القطاع الحكومي باتت أمرا صعبا على نحو متزايد في ظل غياب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة، التي تراجعت مع استمرار الأزمة السورية.

ويقول منتقدون إن أي زيادة في الضرائب ستقتطع أموالا أكثر من شريحة الموظفين الذين يدفعون ضرائب بالفعل في حين لا تسري على أقطاب الأعمال من أصحاب النفوذ.

وخصصت الحكومة 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي أي إيصال الدعم لمستحقيه، وفق وكالة الأناضول.

يأتي ذلك في وقت صعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن العام الماضي بنسبة 3.3 % مقارنة مع العام 2016، في حين توقعت الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.5% العام 2018 و2.5% في 2019 و20120.