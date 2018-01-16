يبدو أن (ملك السكر وراعي العربدة) في الإمارات، ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي المقرب من “ابن زايد”، قد قام بأكل مخدر الحشيش الذي يدمنه بدلا من تدخينه فارتفع مستوى الهذيان عنده وخرج بهذه “الافتكاسة” الجديدة مهاجما قطر.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي، خرج “خلفان” ليهذي مهاجما قطر التي أصبحت تمثل عقدة نفسيه له، ودون ما نصه:” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس”

وتابع بحماقته المعهودة قائلا “بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة.”

أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس…بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 16, 2018

تغريدة “خلفان” البلهاء وضعته هو وجده في مرمى نيران النشطاء، الذين أمطروه بوابل من التعليقات التي تنوعت بين السب والاستنكار والسخرية.

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اتحداك تسوي دي ان ايه علشان نعرف من وين أصلك — Just Private (@private_just) January 16, 2018

ياشيخ ضاحي الحشيش لايضحك عليك المزروعي وتأكله

تراه يدخنون فيه

ممكن تشوف تاريخ استقلالكم من عمان

واستقلال قطر تاكد منه 🤔 — نوف بنت خالد (@nofkaled) January 16, 2018

عطني وكاله علي جزركم الثلاث واجيبها لك ورسوم الدعاري علي 😂 — تواصل (@QczI2PFPzfPwfJr) January 16, 2018

نعم كان يسكن في نفس المكان صحصح .. بس الى ماذكرته انه كان ناطور على الارض ياضرح — A.aziz (@AAziz73737) January 16, 2018

دار جدك بداكا بنغلادش وفي اثبات على كلامي — أم حمد المزروعي 💃 (@fhadfhafa) January 16, 2018

هههههههههههههههه قناة الجزيرة مرة واحدة ؟

شنو هالصدفة ؟ — ㅤㅤ (@Twittari) January 16, 2018

ضاحي انت اراضيك ب ايران

لا تسوي صاحب ارض ي طرشي البحر.

عينوك حارس بار بتسوقها علينا — دكتور متقاعد (@dambxrex12345) January 16, 2018

انت عادك حي يا شيبه النار اعمل لاخرتك بدال اعراض المسلمين والفتن يا مسيلمه العرب ❤️🇶🇦 — 💚✨ (@moonqatar3333) January 16, 2018

طالب بأرضك أولا ثم طالب بأرض الناس إنت فعلا إما مغفل أو أحمق أو كلب متشرد مكلوب لما لا تطالب بأرضك وتحررها من يد الصهاينة أمثال زايد وغيرهن من العاهرات ثم لما لا تطالب بفلسطين تفيه الله يلعن أيامكم — zoubir (@zoubir53924460) January 16, 2018

يشار إلى أن ضاحي خلفان أصبح مصاب بـ”وبيا قطر والإخوان” كما صنفه النشطاء، كما أن قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار لدرجة أنه دعا دول الحصار لقصفها.