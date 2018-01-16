يبدو أن (ملك السكر وراعي العربدة) في ، نائب رئيس شرطة المقرب من “ابن زايد”، قد قام بأكل مخدر الحشيش الذي يدمنه بدلا من تدخينه فارتفع مستوى الهذيان عنده وخرج بهذه “الافتكاسة” الجديدة مهاجما .

 

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي، خرج “خلفان” ليهذي مهاجما قطر التي أصبحت تمثل عقدة نفسيه له، ودون ما نصه:” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس”

 

وتابع بحماقته المعهودة قائلا “بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة .”

 

 

تغريدة “خلفان” البلهاء وضعته هو وجده في مرمى نيران النشطاء، الذين أمطروه بوابل من التعليقات التي تنوعت بين السب والاستنكار والسخرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن ضاحي خلفان أصبح مصاب بـ”وبيا قطر والإخوان” كما صنفه النشطاء، كما أن قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

 

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار لدرجة أنه دعا لقصفها.

 