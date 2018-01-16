في واقعة تعكس أخلاقه وأخلاق مواليه، تداول ناشطون مقطع فيديو للإعلامي الأردني المقرب من ولي عهد ، وهو يسب ، خلال تصويره لأحد الفيديوهات عبر هاتفه برفقة أحد الشخصيات الإماراتية.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “علاونة” مع أحد الشخصيات الإماراتية وهو يهاجم ، متحدثا بلغة سوقية قائلا: ” عبد الناصر عمل لقاء السحاب بين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب فكانت هذه ليلتي”.

 

وأضاف قائلا: “هذا لقاء السحاب بين حبيب الشيعة في المجرة وحبيب تنظيم الحمدين في درب التبانة”، ليضيف قائلا: “يلعن أبوهم لأبو “…” كلاب”. !!

 