في واقعة تعكس أخلاقه وأخلاق مواليه، تداول ناشطون مقطع فيديو للإعلامي الأردني المقرب من ولي عهد أبو ظبي، يوسف علاونة وهو يسب الذات الإلهية، خلال تصويره لأحد الفيديوهات عبر هاتفه برفقة أحد الشخصيات الإماراتية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “علاونة” مع أحد الشخصيات الإماراتية وهو يهاجم قطر، متحدثا بلغة سوقية قائلا: ” عبد الناصر عمل لقاء السحاب بين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب فكانت هذه ليلتي”.

وأضاف قائلا: “هذا لقاء السحاب بين حبيب الشيعة في المجرة وحبيب تنظيم الحمدين في درب التبانة”، ليضيف قائلا: “يلعن أبوهم لأبو “…” كلاب”. !!