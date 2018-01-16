في واقعة تعكس مدى غباء وبلاهة عملاء دول الحصار اللا متناهي، خرج المعارض القطري المزعوم سلطان بن سحيم ليبرر سيناريو أسياده الكاذب بأن طائرة عسكرية قطرية اعترضت طائرة إماراتية مدنية، بزعمه أن قطر أرادت اختطاف الشيخ عبد الله آل ثاني من على متن هذه الطائرة.

“بن سحيم” الذي تلقفه “دليم” وسيده ابن سلمان بعد هروبه من قطر مثقلا بديونه، أراد أن ينفذ تعليمات سيده بالتشويش على اعتقال الإمارات للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني فزاد الطين بلة بغباءه المعهود.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي ما نصه:”#قطر_تعترض_طايره_امارتيه لطالما كانت سياساتهم واستخباراتهم ما تتسم بالغباء ظنوا ان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على متن الطائرة وأرادوا اختطافه كعادتهم مع من يعارضهم حتى أفصح كابتن الطائرة عن هوية الركاب

(ولا يحيق المكر السئ الا بأهله )”

#قطر_تعترض_طايره_امارتيه

لطالما كانت سياساتهم واستخباراتهم ما تتسم بالغباء

ظنوا ان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على متن الطائرة وأرادوا اختطافه كعادتهم مع من يعارضهم حتى أفصح كابتن الطائرة عن هوية الركاب (ولا يحيق المكر السئ الا بأهله ) — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) January 15, 2018

وتابع مواصلا مزاعمه التي لا تنطلي حتى على طفل صغير “برج المراقبة الجوي ATC من يوجه ويتواصل مع الطائرات التي تُحلق فوق مجاله الجوي واذا لم تستجب يتم ارسال الطائرات العسكريه أنظمة الطيران المدني تلزم الطائرات بقائمة للمسافرين عليها manifest وقد يتم طلبها من برج المراقبة اما بإنزال الطائرة واذا كانت حديثه يكتفى بإرسالها عبر التلكس”

برج المراقبة الجوي ATC من يوجه ويتواصل مع الطائرات التي تُحلق فوق مجاله الجوي واذا لم تستجب يتم ارسال الطائرات العسكريه

أنظمة الطيران المدني تلزم الطائرات بقائمة للمسافرين عليها manifest وقد يتم طلبها من برج المراقبة اما بإنزال الطائرة واذا كانت حديثه يكتفى بإرسالها عبر التلكس — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) January 15, 2018

وانهال النشطاء على تغريدات بن سحيم بسيل من التعليقات اللاذعة والساخرة من سطحيته، وعدن إتقانه حتى للكذب والتلفيق.

عندما تغرد الحمير تصدقها الحمير — حالول (@halulq6r) January 16, 2018

يعني كيف ؟

بنلصق الطياره القطريه بالطياره الإماراتيه وندخل الطياره نختطفه؟!

بسرعه ياسليطين قول أن حسابك مهكرينه😹

أنقذ نفسك من هالتغريده التحفه🤣🤣🤣 — 🌺Nadia🌺 (@Alqwbari) January 15, 2018

وضحك الطيار وضحك المسافرون وضحكت الطائرة — ناصر الرياني 🇴🇲❤️🇶🇦 (@Na041527571) January 15, 2018

ما شاءالله عليك يا سلطانووووه سحيم يعني كابتن الطيارة تكلم مع الطيارة القطرية العسكرية وقال لهم ان عبدالله ال ثاني مش موجود على الطيارة … لا لا لا لا لا لا 😂 فعلاً ان فيك عرج حماراتي أصيل …انتظر النكتة الجاية منك …😂😂😂😂😂😂😂 — صَّمْصَام قطر (@alsmsaam) January 15, 2018

وأشار آخرون إلى اعتماد “ابن سلمان” ومستشاره “دليم” على أمثالهم من الأغبياء في مهاجمة معارضيهم.

رغم اني مالي علاقه بالخلافات الخليجية الا ان متابعتك سا بن سحيم تجبر الانسان ان يكون حمار .. كنت متأمل نستفيد من تغريداتك الا ان كل يوم يتضح لي ان لا ناقة لك في السياسه ولا جمل.. سوا الاشاعات والاكاذيب..

Unfollow 😏🍼 — Sraj ♧ [ سراج ]♧ Sra (@sraajjj) January 15, 2018

شكلك متعاطي او شارب شي يا ثور 😬 يعني لما كابتن الطائرة افصح عن هوية الركاب بالكامل وقرأ اسمائهم واحد واحد واقسم بالله العظيم وحلف للطائرة الحربية على المصحف صدقه كابتن الطائرة الحربية وتركه😁 انت خبل والامجنون والا شارب شي انت وين والمعارضة وين والله منت كفو حتى نرد عليك. — XIBALBA (@SXibalba) January 15, 2018

افصح الكابتن عن هويه الركاب 😳.. ياناس حد يسكته تكفوووون .. الرجال انهبل ..وش شربت سلطانووووه ؟ علمني وش عطوك😖 ماني معلمه احد بس علمني 😭.. لعنبو ابليسك لاعاد تمسك الجوال وانت مصخن 🤧 — دانـــه (@dbf_2002) January 15, 2018

اسمع نصيحتي وقول انك ي مسحور ي مسمم او قول انك مخطوف وتحت تهديد السلاح.. والله التغريده ذي تفشل حتى البزر بيضحك لو قراها — مطنوخه (@t8_lx) January 15, 2018

انت كنت معهم يا سوسو المحقق و الله انت شكلك حنيت للعودة و قاعد تعمل حركات علشان يرجعوك لقطر اقلك سر و الله لو تترجاهم رجا ما حد يريدك 🤔🤔🤔 — nidal taher (@Nedal_1969) January 15, 2018

ونفت وزارة الخارجية القطرية المزاعم الإماراتية أمس الاثنين باعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية خلال توجهها إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في حسابها على تويتر “تعلن دولة قطر أن ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عار عن الصحة تماما”.

يشار إلى أنه بعد الانتشار الواسع لفيديو الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني الذي وضع دول الحصار في موقف حرج، بدأ مستشار “ابن سلمان” وقائد كتائبه الإلكترونية بتويتر “دليم” بتوجيه ذبابه للهجوم على قطر وتكذيب الفيديو المتداول للتشويش على هذه الفضيحة المدوية.

ويبدو أن أول من صدرت له الأوامر، هو دمية عيال زايد وآل سعود “سلطان بن سحيم” المعارض القطري المزعوم، الذي هرول لنفي صحة فيديو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي أكد فيه احتجازه في الإمارات وحمل “ابن زايد” مسؤولية حياته.

وبأوامر مباشرة من أسياده الذين تلقفوه في السعودية بعدما خرج من قطر هربا من ديونه، دون “ابن سحيم” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) بالأمس محاولا تكذيب الفيديو ما نصه:”الفيديو المثار والذي يظهر فيه الشيخ #عبدالله_بن_علي قديم وقبل ان ينشأ حسابه على تويتر ونعلم الظروف التي دعته لقوله آنذاك”

وتابع مزاعمه للتشويش على الفضيحة المدوية التي لحقت بدول الحصار:”ونطمن الجميع بسلامته وسينشر الشيخ عبدالله رسميا عبر حسابه ما يؤكد ذلك”

الفيديو المثار والذي يظهر فيه الشيخ #عبدالله_بن_علي قديم وقبل ان ينشأ حسابه على تويتر ونعلم الظروف التي دعته لقوله آنذاك

ونطمن الجميع بسلامته وسينشر الشيخ عبدالله رسميا عبر حسابه مايؤكد ذلك@abdullahthanii — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) January 14, 2018

واعتقلت السلطات الإماراتية، الأحد، الماضي الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني، الذي بث مقطع فيديو حمّل فيه سلطات أبوظبي المسؤولية كاملة عن أي أذى قد يصيبه.

وقال “آل ثاني” في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع جدا اليون، إنه محتجز بالعاصمة الإماراتية، وتحديداً لدى ولي عهد الإمارة محمد بن زايد، موضحاً أنه مُنع من المغادرة وبات في وضع احتجاز.

وأعرب الشيخ القطري عن خوفه من أن تُتهم بلاده بالوقوف وراء أي مكروه يطوله، مؤكداً أن محمد بن زايد هو من يتحمل مسؤولية سلامته.

وتابع: “أردت أن أبلغكم أن قطر بريئة من أي شيء قد يحدث لي، وأؤكد أنني في ضيافة محمد بن زايد، وهو يتحمل مسؤولية كل ما يحدث لي منذ هذه اللحظة”.