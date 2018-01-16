تداول ناشطون بتويتر إعلان أثار جدلا واسعا، لما وصف بأنه دورة للرقص الشرقي المعاصر في جدة ستشرف عليها الراقصة المصرية فيفي عبده.

ووفقا للإعلان المتداول الذي لم يتسنى لنا التأكد من صحته، فإن الدورة تبدأ من 17 إلى 25 فبراير المقبل مقابل رسوم بقيمة 3000 ريال.

إستضافة رمز القذارة والخلاعة والفجور

"فيفي عبده " لكي تعلم بنات المجتمع الرقص والسقوط في وحل الرذيلة ولا غرابة فهذا زمن الترفيه المحرم وعهد محاربة الله بالمعاصي وحرب الفضيلة ونشر الرذيلة والفقر . pic.twitter.com/2cAZ0BAWWj — عزيز قوم💥 (@3ziz36) January 16, 2018

كما يظهر ببيانات الإعلان أن الاشتراك متاح للرجال والنساء على حد سواء.

ولم تشير أية وسيلة إعلام سعودية إلى مثل هذا الخبر، كما لم يصدر أي تصريحات رسمية عنه من هيئة الترفيه في المملكة.

وأثار هذا الإعلان ضجة وجدل واسع بمواقع التواصل، خاصة بين النشطاء السعوديين الذين استنكروا مثل هذا الأمر.

#معالي_المواطن معالي المواطن العاطل سجل مع فيفي عبده 💃🏼 قال رؤيه 🙂 pic.twitter.com/WLvAjC7jj1 — Είμαι Λίμνη (@i_thvi) January 16, 2018

الحدث الذي انتظرته نساء السعودية ..أخيرا وبعد طول انتظار .وفي مدينة جدة التي تبعد عن بيت الله الحرام مسافة 70 كيلو فقط ..الراقصة / فيفي عبده …هتقيم دورات هز وسط وهيلا هوب ..وهزي يا نواعم ..رسوم الاشتراك 3000. ريال فقط .يا بلاااش @

. pic.twitter.com/aZCIi80Xxx — أبوحسام البخاري (@ramadankareem61) January 16, 2018

. ما هذا دروس في الرقص الشرقي للنساء والرجال في السعودية ،يا الله ماذا يحدث في قلعة الإسلام .بعد علماء الدين والحديث ،وعلماء الفقه والقراء تأت فيفي عبده لتعلمكم الرقص الشرقي على اصوله ،الا يكفي مناطق اللهو الأخرى حتى يصل الخور إلى السعودية . — Rebaia Chawki (@RebaiaC) January 16, 2018

اذا الاعلان صحيح … اكيد اخذت موافقة جهة رسمية … طيب كيف ؟؟؟#جده #فيفي_عبده pic.twitter.com/YV0Fr0gDXm — Abdullah Khirullah – عبدالله خيرالله (@A_Khirullah) January 16, 2018

تخيل تدفع3000 عشان تتعلم رقص مع فيفي عبده قتلوني التسجيل للنساء والرجال هز وسطك ي قدع رئصني والله لو بعلك نوفا الرسوم م حضرت يستهبلون ذولا ولا يستهبلون pic.twitter.com/yuWNsi2Zfa — Talal The Rock ♈️🥇🏋🏽‍♀️ (@Taloo_fit14) January 16, 2018

للأسف جالسين نتقدم للورااااااء !

سنتين منذ اقرار الرؤية وماشفنا للآن غير الرقص والأغاني والإختلاط المنحط في كل مكان .. وآخرتها فيفي عبده 🤬

انا ماأدري الرؤية هدفها تطوير فكر المواطن والا زيادة مرونة خصره ؟؟

اللي جالس يصير شيء معيب ومؤسف pic.twitter.com/P7d1omb0ms — S 3 D . . (@IINAWAS) January 16, 2018

•اللّـہ̣̥ •اللّـہ̣̥ ع اخوتنا السعوديين

مبرووك عليكم دورة الرقص الشرقي مع #فيفي_عبده وانشاالله م̷ـــِْن الاوائل🎈🎉

ورقصني ي جدع 😂😂😂 pic.twitter.com/tssHny72yd — ✨وفاء✨ (@wafayemen) January 16, 2018

كما أشار آخرون إلى استحالة صحة هذا الإعلان مؤكدين أنه “مفبرك” ووصفوه بأنه محاولة رخيصة لتشويه صورة المملكة.

الاعلان الموجود عن الراقصه #فيفي_عبده

غير صحيح وقد يكون مفبرك

كلمت الحق نقولها لو علي قطع ارقابنا

قد يكون لجس نبض الشارع

. #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي pic.twitter.com/SDRIMgWWoe — 🇰🇼السنافي الكويتي (@q8q86912) January 16, 2018

فيفي عبده في "جدة"..

لتعليم الرقص للنساء والرجال!

إعلان زائف ومفبرك ورخيص..

روجهُ مرتزق قذر غايتهُ النيل من مملكة التوحيد وشعبها المكرم عن هذه النوعية من السفالة! pic.twitter.com/vdZVLz33up — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) January 16, 2018

الشعب صار افضل من الاعلاميين ممكن يتناقلونها من باب الضحكة لا اكثر حتى فيفي عبدة عجوز منتهيه — فلفل (@alfloooo) January 16, 2018

مايستفاد من درس فيفي عبده ودورتها الكذابه اننا للحين اغبياء مانتعلم ندرعم ورا اي خبر واي هاشتاق الركاده زينه اركدوا pic.twitter.com/OLYSskLJUv — هدى العنزي (@huda_au) January 16, 2018

انتشر بوستر عن دورة رقص للساقطة فيفي عبده في السعودية ،،

البوستر ليس له أي مصداقية وواضح أنه مفبرك !

فلا يوجد أي معلومات فيه عن الجهة المنظمة أو المكان أو موقع التسجيل،،

فقط إيميل وهمي مكتوب بالانجليزي بطريقة خاطئة!#الشعب_السعودي_يرفض_الانحلال pic.twitter.com/bjCrBXkdNn — الواعي (@wa3i_2020) January 16, 2018

واتخذ فريق ثالث من هذا الإعلان فرصة للتندر والسخرية غير مبالين بصحته من عدمه.

من زين رقص فيفي عبده عشان ادفع على الاشتراك بدورتها ٣٠٠🤦🏻‍♀️. — Rawan. (@rony_x1) January 16, 2018

بالفترة الاخيرة فيفي عبده ماصارت تبدع بالرقص 😂😂

شوفو غيرها ناخد منها شهادة معتمدة😂😂😂💔 — Sara . (@ssarah_moh) January 16, 2018

اوك فيفي عبده ورقص شرقي وكدا متقبلين الفكره بس ايش اللي متاح التسجيل للرجال!!!! pic.twitter.com/bNvanBPC9f — أمجـاد (@AMJ__27) January 16, 2018

فيفي عبده بتجي جدة تعطي دروس في الرقص 😂😂 السعودية باظت ياجدعان @Fifiabduoffcial 5 welcome يافوفة ✌🏼 — Q U E E N (@ZezoM7md3) January 16, 2018

هالوقت كل شيء يصير دام فيفي عبده صارت تسوي دورات 😂😂😂 — S 3 D . . (@IINAWAS) January 16, 2018

رقص شرقي والمدربة فيفي عبده و٩ أيام ب ٣٠٠٠ ألف ثم تجي ميك أب أرتست ماحد درى عنها تسوي دورة أبو يومين بخمستالاف !! غبنه 🤦🏻‍♀️ — تهاني (@THN007) January 16, 2018

ولم تشير الراقصة المصرية إلى هذا الإعلان في أي تصريحات لها ولا حتى في حساباتها على مواقع التواصل.

وكان آخر تصريحات فيفي عبده التي تناقلتها وسائل الإعلام في مصر هي عن تأييدها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة.