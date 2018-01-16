أطلق رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي مبادرة طيبة تهدف لتحقيق 5 من أحلام متابعي حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وقال “ابن علي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر مطلقا هاشتاج بعنوان: ” #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي “: ” اكتبوا أحلامكم على هذا الهاشتاق وسوف اختار 5 أحلام بحول الله منها لتحقيقها تستاهلون وبالتوفيق للجميع”.

#حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي

اكتبوا أحلامكم على هذا الهاشتاق وسوف اختار 5 أحلام

بحول الله منها لتحقيقها

تستاهلون

وبالتوفيق للجميع — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) January 15, 2018

المفاجأة كانت بأن الهاشتاج احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية، حيث قام الآلاف من السعوديين بالمشاركة من خلاله عارضين حاجاتهم وأحلامهم على أمل أن يتم تحقيقها.

أملك بيت في الرياض وأفتك من الايجار . #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي — صدقه للأبي وأمي ❤️ (@zzafer2020) January 15, 2018

#حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي حلمي اسدد دين ابوي الله يرحمه وهو عباره عن مبلغ ٣٠ الف ريال بس الله يعين ع الحال . — 99: (@la81000) January 15, 2018

#حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي

'

يا هلا يا بن علي

حلمي شقة في الخبر ب 300 الف ريال موجودة وجاهزة يا سلام لو تحصل لي 😂✋️ — ' (@sultan88_8) January 15, 2018

تسديد ديون ابوي اكيد 😢😢#حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي — Asayel Alqahtani🇸🇦 (@soolast2) January 16, 2018

#حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي حلمي سياره لو تكون قديمه اهم شي توديني وتجيبني انا وعيالي — شَرهه. (@shrhh_11) January 15, 2018

مليون ريال تزوجني البنت اللي حبيتها طيلة حياتي وتبني بيتي بعد الله 💔

حلم وامنية تشرب وتاكل معي ولاقدرت احققه @AdelAliBinAli #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي — Bandar (@Bandar_89_) January 16, 2018

#حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي

حلمي إني أملك بيت في الرياض — GUZEL🌸 (@guzel_o0) January 16, 2018

حلمي يابو علي ان افتح مشروع من زمان رأس ماله حول خمسين الف ريال #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي — شامخ (@shamikh_6) January 15, 2018

مبلغ اقدر اسوي فيه شبكتي ع البنت اللي احبها من 7 سنين.. الحمد لله ملكت عليها وباقي الشبكه وبإذن الله يتحقق حلمي لاني ابغا الحلال فقط #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي — أحمد‏‏ #الهلال ht (@ahmedoz92) January 15, 2018

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، قد اغلقت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي محلات ومراكز رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي لتجارة الساعات والمجوهرات بجدة، بزعم عدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.

وأوضحت مصادر أن “محلات رجل الأعمال القطري تعمل في نشاط بيع الساعات والمجوهرات، وهي غير مستوفاة لشروط الاستثمار الأجنبي”.

وأشارت المصادر إلى أن أنظمة المملكة تحظر مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار ، وفقا لـ”عكاظ” في حينها، وهو ما تم تكذيبه من قبل رجل الاعمال مؤكدا بأن الإغلاق جاء بقرار سياسي.

وأثار خبر إغلاق محلات “ابن علي” علي وقتها حالة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الناشطون أن قرار الإغلاق يأتي ضمن الأزمة الخليجية القائمة والتضييق على القطريين.

وعبر المغردون على “تويتر” تحت وسم “#إغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة، عن غضبهم من قرار الإغلاق، وأن السلطة السعودية أصبحت لا تفرق بين العام والخاص وتهاجم كل ما هو قطري.

يشار إلى أن هذه الأحلام البسيطة للسعوديين جاءت في وقت كشفت فيه تقارير عالمية بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قام بشراء يختا بقيمة 500 مليون دولار، ولوحة ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، بالإضافة إلى 320 مليونا ثمن أغلى قصر في العالم.