أطلق رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي مبادرة طيبة تهدف لتحقيق 5 من متابعي حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

 

وقال “ابن علي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر مطلقا هاشتاج بعنوان: ” “: ” اكتبوا أحلامكم على هذا الهاشتاق وسوف اختار 5 أحلام بحول الله منها لتحقيقها تستاهلون وبالتوفيق للجميع”.

 

المفاجأة كانت بأن الهاشتاج احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في ، حيث قام الآلاف من السعوديين بالمشاركة من خلاله عارضين حاجاتهم وأحلامهم على أمل أن يتم تحقيقها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار ، قد اغلقت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي محلات ومراكز رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي لتجارة الساعات والمجوهرات بجدة، بزعم عدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.

 

وأوضحت مصادر أن “محلات رجل الأعمال القطري تعمل في نشاط بيع الساعات والمجوهرات، وهي غير مستوفاة لشروط الاستثمار الأجنبي”.

 

وأشارت المصادر إلى أن أنظمة المملكة تحظر مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار ، وفقا لـ”عكاظ” في حينها، وهو ما تم تكذيبه من قبل رجل الاعمال مؤكدا بأن الإغلاق جاء بقرار سياسي.

 

وأثار خبر إغلاق محلات “ابن علي” علي وقتها حالة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الناشطون أن قرار الإغلاق يأتي ضمن الأزمة الخليجية القائمة والتضييق على القطريين.

 

وعبر المغردون على “تويتر” تحت وسم “#إغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة، عن غضبهم من قرار الإغلاق، وأن السلطة السعودية أصبحت لا تفرق بين العام والخاص وتهاجم كل ما هو قطري.

 

يشار إلى أن هذه الأحلام البسيطة للسعوديين جاءت في وقت كشفت فيه تقارير عالمية بان ولي العهد السعودي قام بشراء يختا بقيمة 500 مليون دولار، ولوحة ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، بالإضافة إلى 320 مليونا ثمن أغلى قصر في العالم.