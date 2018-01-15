كويتي يضرب طفل مصري بعد أن هزم ابنه في مباراة كاراتيه

اعتدى ولي أمر طفل كويتي، على طفل مصري يقيم في الكويت لم يتجاوز العاشرة، بعد تغلّبه على ابنه في لعبة الكاراتيه، فيما قام والد الطفل المصري باتخاذ الإجراءات القانونية بعد الاعتداء على ابنه، وعرضه على الطبّ الشرعيّ.

وأظهر فيديو صادم الرجل الكويتي وهو يطرح الطفل المصري أرضاً بعد إعلان الحكم فوز الأخير على ابن المواطن الكويتي، رغم قيام الطفل المصري بمصافحة منافسه بعد انتهاء المسابقة.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، أن والد الطفل المصري ويُدعى “محمد نابت” سجل قضية اعتداء بالضرب بحق الأب المعتدي، بعدما وثّقت كاميرات الهواتف عملية الاعتداء.

وأشارت إلى أن الأب المصري ذكر في شكواه أنه أخذ ابنه إلى المستشفى، وأخضعه للعلاج، ووثق ما تعرّض له من كدمات بتقرير طبي، وأدلى ببيانات المواطن المعتدي، وسجلت بحقه قضية اعتداء بالضرب، وجارٍ استدعاؤه للاستماع إلى أقواله، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

بدوره عبّر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، في تصريح لـ”هاف بوست عربي” عن استنكاره للاعتداء الذي حدث بحق الطفل المصري، مطالباً بأن يتم التحقيق بشكل رسمي في الموضوع، لمعاقبة المعتدي وفقاً للقانون.