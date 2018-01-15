نشر احدُ المواقع الإباحية الشهيرة، تهنئةً للمغني البريطاني من أصول باكستانية زين مالك، صديق عارضة الأزياء الأميركية، جيجي حديد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 25، والذي احتفل به في 12 يناير/كانون الثاني 2018.

إدارة موقع الأفلام الجنسية الشهير قامت بنشر تغريدة “تهنئة” للمغني الشاب على حسابه الرسمي على تويتر، بمناسبة عيد ميلاده بتعليق جريء جاء فيه “الاستمناء أفضل طريقة للقضاء على القلق النفسي.. أحطنا علماً إذا كنت ترغب بتجديد اشتراكك”!

تعليقات متابعي المغني الذي يواعد عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد منذ عامين، انهالت على صفحته التي يتجاوز عدد معجبيها 26 مليون، إذ أثارت التغريدة استهجان معظمهم، إلا أنها أيضاً أضحكت الكثيرين الذين ردوا بـ “ميم” متخيلين ردة فعل مغنيهم المحبوب على التغريدة، ومنهم من اعتبرها تغريدة خالية من الذوق.