تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لوزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندي وهو يوجه إهانة للصعايدة وذلك عقب تعيينه بساعات، وهو ما اثار موجة غضب ضده على “تويتر”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “الجندي” خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن الصعيد يعدّ التكليف الحقيقي للوزارة.

وقال إن وجود قرى كثيرة تعاني من غياب المشروعات الصرف الصحي، مضيفا: “عندنا تشجيع الاستثمار علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطر ويجوا هنا القاهرة يعملولنا عشوائيات”، حسب وصفه.

تصريحات الوزير أثارت موجة غضب عارمة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث شن المغردون هجوما عنيفا عليه بسبب تصريحاته العنصرية، واصفين إياه وأمثاله باللصوص.

وزير التنمية المحلية الجديد نسخة مصغرة مستنسخة من #ابوايفانكا

بل الحق ان #ابوايفانكا هو نسخة مكبرة منه فالوزير اقدم في السلطة .

ستسمعون منه العجب لكنه لن يشجيكم لانكم تحبون الكفار #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) ١٥ يناير، ٢٠١٨

اللواء ابوبكر الجندى وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب: فرص عمل للصعايدة عشان يبطلوا ييجوا القاهرة ويعملوا عشوائيات

الصعايدة دول جزمتهم برقبتك ورقبة امك و رقبة رئيسك

واللي شغلهم في الخارج بيعتبر من اهم مصادر ادخال عملة صعبة لبلدك pic.twitter.com/FnClqMcs3v — محمد السوهاجى (@3m4710) ١٤ يناير، ٢٠١٨

عندنا تشجيع الاستثمار

ونخلق فرص عمل

ونبطل الصعايدة يركبوا القطر

وييجوا هنا القاهرة

يعملوا لنا عشوائيات

تصريح اللواء ابوبكر الجندى

وزير التنمية المحلية الجديد

مع تامر امين فى قناة الحياة

معلقا على كلامه الله..الله

كفاية كده!! — Salah Amer (@sala7amer) ١٥ يناير، ٢٠١٨

وزير التنمية المحلية الجديد نموذج للعنصرية الفجة ، نطالب باقالته فورا مع تقديمه للمحاكمة العاجله بسبب تصريحه العنصري ضد اهل الصعيد — جمال طه (@ZL7gxYJQXuM7O6Y) ١٥ يناير، ٢٠١٨