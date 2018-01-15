تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لوزير التنمية المحلية الجديد وهو يوجه إهانة للصعايدة وذلك عقب تعيينه بساعات، وهو ما اثار موجة غضب ضده على “تويتر”.

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “الجندي” خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن الصعيد يعدّ التكليف الحقيقي للوزارة.

 

وقال إن وجود قرى كثيرة تعاني من غياب المشروعات الصرف الصحي، مضيفا: “عندنا تشجيع الاستثمار علشان نخلق فرص عمل، ونبطل يركبوا القطر ويجوا هنا القاهرة يعملولنا عشوائيات”، حسب وصفه.

تصريحات الوزير أثارت موجة غضب عارمة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث شن المغردون هجوما عنيفا عليه بسبب تصريحاته العنصرية، واصفين إياه وأمثاله باللصوص.