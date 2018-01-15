كشف المحلل والخبير الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم عن كذب ودجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضحكه على المواطنين بعد زعمه خلال الإعلان عن الميزانية السعودية الجديدة قبل نحو الشهرين بزيادة الانتاج غير النفطي للملكة العربية السعودية، الامر الذي عملت على ترويجه وسائل الإعلام التابعة له وعلى رأسها قناة “العربية”.

وقال “السالم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ما يصير الدجل الاعلامي يمر بلا حساب.نعم احرص ان لا اسمع ولا اتابع، لكن دايما اسمع جلبة واهازيج عن موضوع زيادة الانتاج الغير نفطي، كما يزعمون، لكن حتى هذا طلع دجل؟؟؟ طحت بعلومنا صدفة في بنك مركزي من البنوك المركزية الامريكية ،احب سهولة عرضه، اشوف النمو صار صفر؟طيب وش القصة؟”.

ما يصير الدجل الاعلامي يمر بلا حساب.نعم احرص ان لا اسمع ولا اتابع، لكن دايما اسمع جلبة واهازيج عن موضوع زيادة الانتاج الغير نفطي، كما يزعمون، لكن حتى هذا طلع دجل؟؟؟ طحت بعلومنا صدفة في بنك مركزي من البنوك المركزية الامريكية ،احب سهولة عرضه، اشوف النمو صار صفر؟طيب وش القصة؟ pic.twitter.com/uYat5Kng08 — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) ١٥ يناير، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: “الظاهر كل الناس مسوية مثل الاسكان، يستهلكون اللي موجود من اول ، ويطرقعون طرطيعات حوله،. لذا النمو صفر. عاد الاسكان غير ، النمو بالسالب ما في شك. ياهم بيحرقون كل مورد للدولة كذا ببلاش، وبلا ناتج، فقط ليصمدوا في الاستعراض كم سنة، حرام والله اللي جالس يصير”.

الظاهر كل الناس مسوية مثل الاسكان، يستهلكون اللي موجود من اول ، ويطرقعون طرطيعات حوله،. لذا النمو صفر. عاد الاسكان غير ، النمو بالسالب ما في شك. ياهم بيحرقون كل مورد للدولة كذا ببلاش، وبلا ناتج، فقط ليصمدوا في الاستعراض كم سنة، حرام والله اللي جالس يصير — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) ١٥ يناير، ٢٠١٨

وأكد “السالم” على انه “وبالنسبة ل ٢٠١٦ هذا اخر ما عند البنك المركزي، وهو ابرك من هيئة الاحصاء موقفة عند ٢٠١٥. وترى الرسم لا يعني ان انتاجنا صفر، بل يعني انه من عام ٢٠٠٤ على حطة يدك، مازاد.واما الاعلام فهو يتلاعب باستخدام لارقام الاسمية،يعني اللي فيها تضخم ، فهذه تُظهر نمو مزيف،نمو تضخم لا انتاج حقيقي”.

وبالنسبة ل ٢٠١٦ هذا اخر ما عند البنك المركزي، وهو ابرك من هيئة الاحصاء موقفة عند ٢٠١٥. وترى الرسم لا يعني ان انتاجنا صفر، بل يعني انه من عام ٢٠٠٤ على حطة يدك، مازاد.واما الاعلام فهو يتلاعب باستخدام لارقام الاسمية،يعني اللي فيها تضخم ، فهذه تُظهر نمو مزيف،نمو تضخم لا انتاج حقيقي — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) ١٥ يناير، ٢٠١٨

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد زعم خلال الإعلان عن ميزانية السعودية للعام الحالي ووفقا لرؤيته المزعومة “المملكة 2030″، بأن الإيرادات غير النفطية للمملكة قفزت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 80% إلى 47.8 مليار ريال الخاصة بفترة الربع الثالث من العام 2017 بالمقارنة مع 26.6 مليار ريال للربع الثالث 2016.