كشف مصدر دبلوماسي عربي اطلع على كواليس الاجتماعي السداسي لوزراء خارجية 6 دول عربية الذي عقد في الأردن الأسبوع الماضي بشأن القدس.

وأكد المصدر بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبلغ مسؤولين أردنيين وعرب بأن المملكة تلقت وعدا من الإدارة الأمريكية بأن لا تتسبب بإحراج الانظمة العربية من خلال تطبيق قرار نقل السفارة للقدس.

ووفقا للمصدر، فقد تحدث الجبير للمسئولين العرب بان الولايات المتحدة ستقوم بإحداث نوع من التوازن وعدم تجاهل الطرف الفلسطيني في حال التعاطي بواقعية مع القرار المتخذ بخصوص القدس، مؤكدا لهم بأن قرار نقل السفارة للقدس لا رجعة عنه، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم” اللندنية.

واوضح المصدر، بأن “الجبير” أبلغ المسؤولين العرب، بأن إدارة ترامب ابلغت الرياض بانها تلتزم بعدم تنفيذ قرار نقل السفارة فعليا قبل عامين على الأقل، مشيرا إلى ان “الجبير” اعتبر المهلة الامريكية كافية لإنجاز تسوية شاملة مرضية لجميع الاطراف، وستعزز بعض الخطوات لصالح السلطة الفلسطينية اذا ظهر تعاون عربي حول عملية السلام.