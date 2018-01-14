اعتقلت شرطة هونج كونج الأحد كوريا جنوبيا للاشتباه في القتل بعد العثور على زوجته وابنه البالغ من العمر سبعة أعوام مقتولين في غرفة بفندق ريتز كارلتون.

وقالت الشرطة لرويترز إنها عثرت على الجثتين بعد استدعائها للفندق الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للتحقيق في بلاغ عن اعتداء.

وأضافت أن الرجل كان مخمورا ومصابا عندما اعتقل.

ولم يرد الفندق فئة الخمسة نجوم على طلبات للتعليق عبر الهاتف وبالبريد الإلكتروني كما لم يتسن الحصول على تعليق من قنصلية كوريا الجنوبية إذ أن ذلك كان خارج ساعات العمل.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.

ويقع فندق ريتز كارلتون في الطوابق الخمسة عشر العليا من مركز التجارة الدولي، أطول مبنى في هونج كونج، ويطل على ميناء فيكتوريا.