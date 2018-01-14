تداول ناشطون قطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة نادرة  لأمير “الوالد” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء تلقيه التدريب في كلية “” العسكرية في بريطانيا.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الأمير “الوالد” وهو حاملا على كتفه أحد زملائه الذي أصيب خلال التدريبات العسكرية التي خاضها في تلك الكلية العسكرية العريقة.

 

يشار إلى ان أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني قد تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس قطر، ثم التحق بأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية في المتحدة وتخرج منها في شهر يوليو من عام 1971.

 

وإنضم بعدها إلى القوات المسلحة القطرية وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى رقي لرتبة لواء وعين قائدًا عاماً للقوات المسلحة القطرية.

 

ولعب  الامير السابق، دورا رئيسيا في تطوير القوات المسلحة وزيادة عدد أفرادها واستحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث الأسلحة والاهتمام بتدريب الضباط والأفراد على أحدث الأساليب العسكرية المتطورة.

 

كما أولى عناية كبيرة للأنشطة الرياضية والشبابية من خلال المجلس الأعلى لرعاية الشباب والأندية والأجهزة الرياضية المختلفة، الأمر الذي مكنه من وضع قطر على خارطة العالم الرياضية وتمكن بلاده من الفوز باستضافة كأس العالم عام 2022.