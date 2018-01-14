تداول ناشطون قطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة نادرة لأمير قطر “الوالد” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء تلقيه التدريب في كلية “سانت هيرست” العسكرية في بريطانيا.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الأمير “الوالد” وهو حاملا على كتفه أحد زملائه الذي أصيب خلال التدريبات العسكرية التي خاضها في تلك الكلية العسكرية العريقة.

صورة لسمو #الأمير_الوالد عندما كان مرشح ضابط في كلية "سانت هيرست" العسكرية الشهيرة في #بريطانيا . .

هذه الصورة عندما أصيب أحد زملاء الأمير الوالد فقام بإسعافه وحمله على أكتافه❤️🇶🇦

حفظك الله أيها القائد . . سيبقى حبك في قلوبنا ما حيينا❤️🙏🏻#حمد_بن_خليفة #قطر#كعبة_المضيوم pic.twitter.com/ohzYWU4z3r — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 14, 2018

يشار إلى ان أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني قد تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس قطر، ثم التحق بأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة وتخرج منها في شهر يوليو من عام 1971.

وإنضم بعدها إلى القوات المسلحة القطرية وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى رقي لرتبة لواء وعين قائدًا عاماً للقوات المسلحة القطرية.

ولعب الامير السابق، دورا رئيسيا في تطوير القوات المسلحة وزيادة عدد أفرادها واستحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث الأسلحة والاهتمام بتدريب الضباط والأفراد على أحدث الأساليب العسكرية المتطورة.

كما أولى عناية كبيرة للأنشطة الرياضية والشبابية من خلال المجلس الأعلى لرعاية الشباب والأندية والأجهزة الرياضية المختلفة، الأمر الذي مكنه من وضع قطر على خارطة العالم الرياضية وتمكن بلاده من الفوز باستضافة كأس العالم عام 2022.