نشر حساب “عهد التميمي” بتويتر، الجمعة، مقطعا مصورا يظهر اقتحام عناصر من الجيش الإسرائيلي لمنزل “بلال” ابن عم “عهد” لأجل اعتقاله بتهمة التحريض على الاحتلال من خلال حملة دعم لابنة عمه يديرها بمواقع التواصل.

ويظهر المقطع المنشور والمتداول على نطاق واسع جدا، اقتحام القوات الإسرائيلية لمنزل عائلة بلال التميمي وإلقاء القبض عليه وسط أهل الذين أخذوا في توجيه النصائح لابنهم.

وعلى مقطع الفيديو دونت كلمات جاء نصها “لحظة أعتقال #بلال_التميمي ابن عم #عهد_التميمى والذي كان يدير حملة دعم عهد ما كنا نطلب منكم رتويت من أجل الشهره”.