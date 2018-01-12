طرد مستشفى في مدينة “بالتيمور” في ولاية “ميريلاند” الأمريكية، مريضةً إلى الشارع شبه عارية إلا من غطاءٍ خفيف لفّت به جسدها، بعدما تُرِكَت وحدها في محطة للحافلات ليلة الثلاثاء الماضي، في أجواء البرد القارس.

ونشر أحد المشاة ويدعى “إيمامو باراكا” فيديوات للمرأة وهي في الشارع، مشيراً إلى أنها طردت من المركز الطبي لجامعة الميريلاند، واصفاً الحادثة بأنها “بعيدة عن القيم الإنسانية”.

وأضاف: “يجب على قادة الرعاية الصحية أن يكتشفوا طرقا مبتكرة لدعم الطب في جميع أنحاء العالم، وفي تعاملهم مع المرضى”.

وعقب موجة السخط التي تسببت به حالة الطرد على مواقع التواصل الاجتماعي، عقدت إدارة المستشفى مؤتمرا صحفيا تعتذر فيه عن الحادثة، قائلا، “إن ما حدث لا يعكس ثقافة المستشفى، ونحن نحاول فهم نقاط الفشل التي ظهرت في الفيديو”.