السلطة تتبرأ من تصريحات أحمد مجدلاني التي كشف فيها دور السعودية بصفقة القرن

بعد أن فضح دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة خلق إيران كعدو للعرب بدلا من إسرائيل، نفت الرئاسة الفلسطينية، أن تكون التصريحات الصادرة عن وزير العمل السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني تمثلها.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إن “هذه التصريحات تمثل الموقف الشخصي لـ”مجدلاني”، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ولا تستند إلى معلومات من مصادر رسمية فلسطينية.

وأكدت الرئاسة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، يكنّان كل الاحترام والتقدير لمواقف المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير العمل السابق، أحمد مجدلاني، قد كشف عن تفاصيل خطيرة فيما يطلق عليه “صفقة القرن”، مؤكدا في الوقت نفسه أن حديث السلطة الفلسطينية عن خطوات سياسية ردا على ما ورد فيها فهم بشكل خاطئ.

وأوضح “مجدلاني” أن صفقة القرن هي باختصار مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، مؤكدا بأن ولي العهد السعوديمحمد بن سلمان هو من نقلها للفلسطينيين بعد ان أبلغه بها جاريد كوشنر صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأكد “مجدلاني” أن الهدف من الصفقة هو إنشاء تحالف إقليمي يشمل السعودية وإسرائيل لمواجهة إيران، وتحويل الأنظار عن إسرائيل باعتبارها العدو الاول إلى إيران.