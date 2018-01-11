تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لسياسي إندونيسي وهو يشرب خليطاً من بول وحليب الإبل في السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عضو مجلس الأمة الإندونيسي ويدعى “بختيار ناصر” مع عدد من الرعاة بين مجموعة من الإبل في منطقة صحراوية بالمملكة، حيث قام بمزج بول إبل كان يحمله في قارورة مع الحليب ومن ثم شربه، مع أحد مرافقيه.

وبحسب الفيديو، فقد دعا السياسي الإندونيسي أبناء شعبه لتجربة ذلك لما له من فوائد صحية كبيرة، بحسب تعبيره.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإندونيسي، قد حذروا الإندونيسيين من تناول هذا الخليط لتجنب تعريض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروسات، والأمراض.